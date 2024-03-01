У Бангладеш горів торговий центр: загинуло щонайменше 43 людини
Київ • УНН
Унаслідок пожежі в шестиповерховому торговому центрі у столиці Бангладеш вночі загинули щонайменше 45 людей, десятки отримали поранення.
У центрі столиці Бангладеш в наслідок нічної пожежі в шестиповерховому торговому центрі загинули щонайменше 45 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що пожежа почалася пізно ввечері в четвер у ресторані на першому поверсі торгового центру в центрі Дакки, де окрім ресторанів знаходились магазини одягу та мобільних телефонів.
Пожежники використовували крани, щоб врятувати людей з будівлі. Один з тих, хто вижив, розповів, що люди врятувалися, піднявшись на дах будівлі.
У Пожежній службі заявили, що причиною загоряння міг стати витік газу або несправність плити в ресторані, пожежа швидко поширилася, її вдалося приборкати лише через дві години зусиль 13 пожежних підрозділів.
Це була небезпечна будівля з газовими балонами на кожному поверсі, навіть на сходах. В будівлі не було аварійного виходу та інших заходів безпеки
Наразі у лікарнях у критичному стані перебувають 22 людини з опіками, кількість жертв може зрости.
За словами лікарів, більшість загинуло від удушення, а інші померли, коли стрибали з будівлі. Вранці в п'ятницю родичі загиблих отримали їхні тіла у лікарні.
Прем'єр-міністр Шейх Хасіна наказала чиновникам забезпечити швидке лікування поранених. Уряд створив комісію з п'яти членів для розслідування інциденту.
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