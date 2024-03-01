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У Бангладеш горів торговий центр: загинуло щонайменше 43 людини

Київ • УНН

 • 26827 перегляди

Унаслідок пожежі в шестиповерховому торговому центрі у столиці Бангладеш вночі загинули щонайменше 45 людей, десятки отримали поранення.

У Бангладеш горів торговий центр: загинуло щонайменше 43 людини

У центрі столиці Бангладеш в наслідок нічної пожежі в шестиповерховому торговому центрі загинули щонайменше 45 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що пожежа почалася пізно ввечері в четвер у ресторані на першому поверсі торгового центру в центрі Дакки, де окрім ресторанів знаходились магазини одягу та мобільних телефонів.

Пожежники використовували крани, щоб врятувати людей з будівлі. Один з тих, хто вижив, розповів, що люди врятувалися, піднявшись на дах будівлі.

У Пожежній службі заявили, що причиною загоряння міг стати витік газу або несправність плити в ресторані, пожежа швидко поширилася, її вдалося приборкати лише через дві години зусиль 13 пожежних підрозділів.

Це була небезпечна будівля з газовими балонами на кожному поверсі, навіть на сходах. В будівлі не було аварійного виходу та інших заходів безпеки

- сказав бригадний генерал пожежної служби Майна Уддіна.

Наразі у лікарнях у критичному стані перебувають 22 людини з опіками, кількість жертв може зрости.

За словами лікарів, більшість загинуло від удушення, а інші померли, коли стрибали з будівлі. Вранці в п'ятницю родичі загиблих отримали їхні тіла у лікарні.

Прем'єр-міністр Шейх Хасіна наказала чиновникам забезпечити швидке лікування поранених. Уряд створив комісію з п'яти членів для розслідування інциденту.

Масштабна пожежа в Техасі: палає понад 500 тисяч акрів землі29.02.24, 03:45 • 31917 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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