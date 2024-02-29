Масштабна пожежа в Техасі: палає понад 500 тисяч акрів землі
Київ • УНН
Друга за величиною лісова пожежа в історії Техасу охопила понад 500 000 акрів на півночі штату Панхендл і поширилася на Оклахому, пошкодивши будівлі.
Друга за величиною лісова пожежа в історії Техасу вирує в північному Панхендлі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
У північному Панхандлі Техасу виникла друга за величиною лісова пожежа в історії штату, яка вже понеділка випалила понад 500 000 акрів землі.
Пожежа поширюється на схід, перетинаючи кордон з Оклахомою та залишаючи за собою руйнівні сліди.
Додамо
Лісова служба повідомляє про пошкодження та зруйнування численних будівель у зоні враження, але поки немає повідомлень про травми або смерті серед населення.
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