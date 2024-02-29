Масштабный пожар в Техасе: пылает более 500 тысяч акров земли

Второй по величине лесной пожар в истории Техаса бушует в северном Панхендли. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В северном Панхандли Техаса возник второй по величине лесной пожар в истории штата, который уже понедельника выжег более 500 000 акров земли.

Пожар распространяется на восток, пересекая границу с Оклахомой и оставляя за собой разрушительные следы.

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Лесная служба сообщает о повреждении и разрушении многочисленных зданий в зоне поражения, но пока нет сообщений о травмах или смерти среди населения.

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