В Бангладеш горел торговый центр: погибли по меньшей мере 43 человека
Киев • УНН
В результате пожара в шестиэтажном торговом центре в столице Бангладеш ночью погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения.
В центре столицы Бангладеш в результате ночного пожара в шестиэтажном торговом центре погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что пожар начался поздно вечером в четверг в ресторане на первом этаже торгового центра в центре Дакки, где кроме ресторанов находились магазины одежды и мобильных телефонов.
Пожарные использовали краны, чтобы спасти людей из здания. Один из выживших рассказал, что люди спаслись, поднявшись на крышу здания.
В Пожарной службе заявили, что причиной возгорания могла стать утечка газа или неисправность плиты в ресторане, пожар быстро распространился, его удалось укротить лишь спустя два часа усилий 13 пожарных подразделений.
Это было опасное здание с газовыми баллонами на каждом этаже, даже на лестнице. В здании не было аварийного выхода и других мер безопасности
Сейчас в больницах в критическом состоянии находятся 22 человека с ожогами, количество жертв может возрасти.
По словам врачей, большинство погибло от удушения, а другие умерли, когда прыгали из здания. Утром в пятницу родственники погибших получили их тела в больнице.
Премьер-министр Шейх Хасина приказала чиновникам обеспечить быстрое лечение раненых. Правительство создало комиссию из пяти членов для расследования инцидента.
Масштабный пожар в Техасе: пылает более 500 тысяч акров земли29 февраля 2024, 01:45 • 29694 просмотра
В Бангладеш горел торговый центр: погибли по меньшей мере 43 человека
В результате пожара в шестиэтажном торговом центре в столице Бангладеш ночью погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения.
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