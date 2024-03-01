В Бангладеш горел торговый центр: погибли по меньшей мере 43 человека

В центре столицы Бангладеш в результате ночного пожара в шестиэтажном торговом центре погибли по меньшей мере 45 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что пожар начался поздно вечером в четверг в ресторане на первом этаже торгового центра в центре Дакки, где кроме ресторанов находились магазины одежды и мобильных телефонов.

Пожарные использовали краны, чтобы спасти людей из здания. Один из выживших рассказал, что люди спаслись, поднявшись на крышу здания.

В Пожарной службе заявили, что причиной возгорания могла стать утечка газа или неисправность плиты в ресторане, пожар быстро распространился, его удалось укротить лишь спустя два часа усилий 13 пожарных подразделений.

Это было опасное здание с газовыми баллонами на каждом этаже, даже на лестнице. В здании не было аварийного выхода и других мер безопасности - сказал бригадный генерал пожарной службы Майна Уддина.

Сейчас в больницах в критическом состоянии находятся 22 человека с ожогами, количество жертв может возрасти.

По словам врачей, большинство погибло от удушения, а другие умерли, когда прыгали из здания. Утром в пятницу родственники погибших получили их тела в больнице.

Премьер-министр Шейх Хасина приказала чиновникам обеспечить быстрое лечение раненых. Правительство создало комиссию из пяти членов для расследования инцидента.

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