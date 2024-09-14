У 2025 році на оборону України виділять понад 26 відсотків ВВП: як розподілять кошти
Київ • УНН
У проєкті держбюджету-2025 на національну безпеку і оборону передбачено 2,2 трлн грн, що становить 26,3% від ВВП. Кошти підуть на фінансування Міноборони, закупівлю озброєння та інші потреби армії.
У проєкті Державного бюджету на 2025 рік закладено 2,2 трлн грн на національну безпеку і оборону, що становить 26,3% від ВВП. Кошти підуть на фінансування Міністерства оборони, закупівлю озброєння, грошове забезпечення військових, пально-мастильні матеріали та інші потреби армії. Про це УНН пише з посиланням на проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
Деталі
У проєкті Державного бюджету України на 2025 рік передбачено загальний ресурс на національну безпеку і оборону в розмірі 2 223 042,4 млн грн, що становить 26,3% від ВВП. З цієї суми 2 193 042,4 млн грн (включаючи 2 041 837,3 млн грн із загального фонду та 151 205,1 млн грн зі спеціального фонду) буде спрямовано на фінансування Міністерства оборони та інших суб'єктів сектору безпеки й оборони.
Також передбачені державні гарантії на суму до 30 000 млн грн.
Видатки за загальним фондом будуть розподілені за такими напрямами:
- грошове забезпечення та заробітна плата (з нарахуваннями) – 1 152 670,4 млн грн;
- закупівля пально-мастильних матеріалів, речове забезпечення та інші види матеріальної підтримки – 71 286,9 млн грн;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 777,8 млн грн;
- продукти харчування – 40 081,0 млн грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 111,5 млн грн;
- створення, закупівля, модернізація та ремонт озброєння й військової техніки – 574 861,4 млн грн;
- інші видатки – 187 048,3 млн грн.
Нагадаємо
Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік з доходами 2 трлн грн та видатками 3,6 трлн грн. У проєкті держбюджету-2025 прожитковий мінімум залишиться на рівні 2920 грн, а мінімальна зарплата - 8000 грн. Ці показники не змінюються порівняно з 2024 роком.
Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти14.09.24, 16:41 • 233176 переглядiв