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У 2025 році на оборону України виділять понад 26 відсотків ВВП: як розподілять кошти

Київ • УНН

 • 52649 перегляди

У проєкті держбюджету-2025 на національну безпеку і оборону передбачено 2,2 трлн грн, що становить 26,3% від ВВП. Кошти підуть на фінансування Міноборони, закупівлю озброєння та інші потреби армії.

У проєкті Державного бюджету на 2025 рік закладено 2,2 трлн грн на національну безпеку і оборону, що становить 26,3% від ВВП. Кошти підуть на фінансування Міністерства оборони, закупівлю озброєння, грошове забезпечення військових, пально-мастильні матеріали та інші потреби армії. Про це УНН пише з посиланням на проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Деталі

У проєкті Державного бюджету України на 2025 рік передбачено загальний ресурс на національну безпеку і оборону в розмірі 2 223 042,4 млн грн, що становить 26,3% від ВВП. З цієї суми 2 193 042,4 млн грн (включаючи 2 041 837,3 млн грн із загального фонду та 151 205,1 млн грн зі спеціального фонду) буде спрямовано на фінансування Міністерства оборони та інших суб'єктів сектору безпеки й оборони.

Також передбачені державні гарантії на суму до 30 000 млн грн.

Видатки за загальним фондом будуть розподілені за такими напрямами:

  • грошове забезпечення та заробітна плата (з нарахуваннями) – 1 152 670,4 млн грн;
  • закупівля пально-мастильних матеріалів, речове забезпечення та інші види матеріальної підтримки – 71 286,9 млн грн;
  • медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1 777,8 млн грн;
  • продукти харчування – 40 081,0 млн грн;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 14 111,5 млн грн;
  • створення, закупівля, модернізація та ремонт озброєння й військової техніки – 574 861,4 млн грн;
  • інші видатки – 187 048,3 млн грн.

Нагадаємо

Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік з доходами 2 трлн грн та видатками 3,6 трлн грн. У проєкті держбюджету-2025 прожитковий мінімум залишиться на рівні 2920 грн, а мінімальна зарплата - 8000 грн. Ці показники не змінюються порівняно з 2024 роком.

Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти14.09.24, 16:41 • 233176 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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