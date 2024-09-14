В проекте Государственного бюджета на 2025 год заложено 2,2 трлн грн на национальную безопасность и оборону, что составляет 26,3% от ВВП. Средства пойдут на финансирование Министерства обороны, закупку вооружения, денежное обеспечение военных, горюче-смазочные материалы и другие нужды армии. Об этом УНН пишет со ссылкой на проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Детали

В проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год предусмотрен общий ресурс на национальную безопасность и оборону в размере 2 223 042,4 млн грн, что составляет 26,3% от ВВП. Из этой суммы 2 193 042,4 млн грн (включая 2 041 837,3 млн грн из общего фонда и 151 205,1 млн грн из специального фонда) будет направлено на финансирование Министерства обороны и других субъектов сектора безопасности и обороны.

Также предусмотрены государственные гарантии на сумму до 30 000 млн грн.

Расходы по общему фонду будут распределены по следующим направлениям:

денежное обеспечение и заработная плата (с начислениями) - 1 152 670,4 млн грн;

закупка горюче-смазочных материалов, вещевое обеспечение и другие виды материальной поддержки - 71 286,9 млн грн;

медикаменты и перевязочные материалы - 1 777,8 млн грн;

продукты питания - 40 081,0 млн грн;

оплата коммунальных услуг и энергоносителей - 14 111,5 млн грн;

создание, закупка, модернизация и ремонт вооружения и военной техники - 574 861,4 млн грн;

другие расходы - 187 048,3 млн грн.

Напомним

Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год с доходами 2 трлн грн и расходами 3,6 трлн грн. В проекте госбюджета-2025 прожиточный минимум останется на уровне 2920 грн, а минимальная зарплата - 8000 грн. Эти показатели не меняются по сравнению с 2024 годом.

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