Киев • УНН
В проекте госбюджета-2025 на национальную безопасность и оборону предусмотрено 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% от ВВП. Средства пойдут на финансирование Минобороны, закупку вооружения и другие нужды армии.
В проекте Государственного бюджета на 2025 год заложено 2,2 трлн грн на национальную безопасность и оборону, что составляет 26,3% от ВВП. Средства пойдут на финансирование Министерства обороны, закупку вооружения, денежное обеспечение военных, горюче-смазочные материалы и другие нужды армии. Об этом УНН пишет со ссылкой на проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".
Детали
В проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год предусмотрен общий ресурс на национальную безопасность и оборону в размере 2 223 042,4 млн грн, что составляет 26,3% от ВВП. Из этой суммы 2 193 042,4 млн грн (включая 2 041 837,3 млн грн из общего фонда и 151 205,1 млн грн из специального фонда) будет направлено на финансирование Министерства обороны и других субъектов сектора безопасности и обороны.
Также предусмотрены государственные гарантии на сумму до 30 000 млн грн.
Расходы по общему фонду будут распределены по следующим направлениям:
Напомним
Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год с доходами 2 трлн грн и расходами 3,6 трлн грн. В проекте госбюджета-2025 прожиточный минимум останется на уровне 2920 грн, а минимальная зарплата - 8000 грн. Эти показатели не меняются по сравнению с 2024 годом.
Держбюджет на 2025 рік: куди та як витрачатимуться кошти14 сентября 2024, 13:41 • 67517 просмотров