Тисячі угорських суддів вийшли на протест у Будапешті: що їх обурило

У столиці Угорщини Будапешті в суботу, 22 лютого, кілька тисяч працівників судової системи та їхніх прихильників вийшли на марш з вимагою гарантувати незалежність судової влади в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telex.

Деталі

Учасники акції виступали проти досягнутої домовленості уряду з Національною радою суддів Угорщини, яка передбачає "заморожування" підвищення зарплат працівникам судової системи.

Демократія не може функціонувати без вільних і незалежних суддів. ... Зарплати суддів не змінювалися з весни минулого року, що суперечить міжнародним стандартам - сказав президент Європейської асоціації суддів Мікаель Сьоберг.

У свою чергу президентка Угорської асоціації суддів Каталін Борос зазначила, що через рішення уряду країни права суддів можуть бути ущемлені.

"Судді ... можуть служити суспільству лише за умови належної незалежності судової системи та умов існування. Якщо незалежність буде похитнута, права кожного громадянина можуть опинитися під загрозою", - зазнгачила вона.

Контекст

Угорські судді не вперше проводять акції у підтримку незалежності судової влади у країн. Так, 11 грудня минулого року, після того, як угода між урядом і Національною судовою радою була ухвалена, тисячі працівників галузі вийшли на акції протесту. Вони стверджували, що Верховний суд Угорщини "продав" незалежність і честь судової системи, оскільки він не повинен був прив’язувати підвищення зарплати до прийняття запланованих реформ.

Нагадаємо

Угорщина виступила проти розширення санкцій ЄС щодо росіян і білорусів та виділення Україні запропонованого ЄС пакету допомоги на 20 млрд євро. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Раніше він повідомив, що Європейський Союз знову хотів ввести санкції проти предстоятеля російської православної церкви кирила, але цьому завадила Угорщина.

Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС