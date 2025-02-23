Тысячи венгерских судей вышли на протест в Будапеште: что их возмутило

В столице Венгрии Будапеште в субботу, 22 февраля, несколько тысяч работников судебной системы и их сторонников вышли на марш с требованием гарантировать независимость судебной власти в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telex.

Детали

Участники акции выступали против достигнутой договоренности правительства с Национальным советом судей Венгрии, которая предусматривает "замораживание" повышения зарплат работникам судебной системы.

Демократия не может функционировать без свободных и независимых судей... Зарплаты судей не менялись с весны прошлого года, что противоречит международным стандартам - сказал президент Европейской ассоциации судей Микаэль Себерг.

В свою очередь президент Венгерской ассоциации судей Каталин Борос отметила, что из-за решения правительства страны права судей могут быть ущемлены.

"Судьи ... могут служить обществу только при условии надлежащей независимости судебной системы и условий существования. Если независимость будет пошатнута, права каждого гражданина могут оказаться под угрозой", - отметила она.

Контекст

Венгерские судьи не впервые проводят акции в поддержку независимости судебной власти в странах. Так, 11 декабря прошлого года, после того, как соглашение между правительством и Национальным судебным советом было принято, тысячи работников отрасли вышли на акции протеста. Они утверждали, что Верховный суд Венгрии "продал" независимость и честь судебной системы, поскольку он не должен был привязывать повышение зарплаты к принятию запланированных реформ.

Напомним

Венгрия выступила против расширения санкций ЕС в отношении россиян и белорусов и выделения Украине предложенного ЕС пакета помощи на 20 млрд евро. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Ранее он сообщил, что Европейский Союз снова хотел ввести санкции против предстоятеля русской православной церкви Кирилла, но этому помешала Венгрия.

Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС