Twitter та YouTube призупинили дію акаунтів чоловіка, який захопив заручників у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Соцмережа Twitter та відеохостинг YouTube призупинили дію облікових записів користувача з ніком "Максим Плохой" - чоловіка, який взяв у заручники автобус з людьми у Луцьку, повідомляє УНН.
"Дія облікового запису призупинена. Twitter призупиняє дію облікових записів, які порушують правила Twitter", - вказано на сторінці Максима Плохого у Twitter.
Сторінка YouTube-каналу Максима Плохого також заблокована.
"Цей акаунт заблокований за порушення принципів спільноти YouTube", - вказано на каналі.
Додамо, що всі відео та пости з каналу та сторінки зникли.
Нагадаємо, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, назвався Максимом Плохим. Під цим ніком в Youtube було опубліковане коротке відеозвернення. Крім того, в акаунті Максима Плохого у Twitter опубліковані вимоги.
Як повідомляв УНН, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.
"Особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой", - повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
Він також додав, що у мережі інтернет за авторством "Максим Плохой" є книга "Філософія Злочинця", "що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя".