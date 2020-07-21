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Twitter та YouTube призупинили дію акаунтів чоловіка, який захопив заручників у Луцьку

Twitter та YouTube призупинили дію акаунтів чоловіка, який захопив заручників у Луцьку

Київ • УНН

 • 11807 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Соцмережа Twitter та відеохостинг YouTube призупинили дію облікових записів користувача з ніком "Максим Плохой" - чоловіка, який взяв у заручники автобус з людьми у Луцьку, повідомляє УНН.

"Дія облікового запису призупинена. Twitter призупиняє дію облікових записів, які порушують правила Twitter", - вказано на сторінці Максима Плохого у Twitter.

Сторінка YouTube-каналу Максима Плохого також заблокована.

"Цей акаунт заблокований за порушення принципів спільноти YouTube", - вказано на каналі.

Додамо, що всі відео та пости з каналу та сторінки зникли.

Нагадаємо, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, назвався Максимом Плохим. Під цим ніком в Youtube було опубліковане коротке відеозвернення. Крім того, в акаунті Максима Плохого у Twitter опубліковані вимоги.

Як повідомляв УНН, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає.

"Особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой", - повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Він також додав, що у мережі інтернет за авторством "Максим Плохой" є книга "Філософія Злочинця", "що описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя".

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