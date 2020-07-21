Twitter и YouTube приостановили действие аккаунтов мужчины, который захватил заложников в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Соцсеть Twitter и видеохостинг YouTube приостановили действие учетных записей пользователя с ником "Максим Плохой" - мужчины, который взял в заложники автобус с людьми в Луцке, сообщает УНН.
"Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter", - указано на странице Максима Плохого в Twitter.
Страница YouTube-канала Максима Плохого также заблокирована.
"Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube", - указано на канале.
Добавим, что все видео и посты с канала и страницы исчезли.
Напомним, мужчина, захвативший заложников в Луцке, назвался Максимом Плохим. Под этим ником в Youtube было опубликовано короткое видеообращение. Кроме того, в аккаунте Максима Плохого в Twitter опубликованы требования.
Как сообщал УНН, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников Сейчас о пострадавших информации нет.
"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой", - отметил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Он также добавил, что в сети интернет под авторством Максим Плохой есть книга "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь".