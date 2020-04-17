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Тварини не йдуть на карантин: як допомогти притулкам під час пандемії

Київ • УНН

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Допомогти не можна до притулку. Кожен сам поставить розділові знаки.

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Тварини не можуть піти на карантин. Та з його приходом для притулків настали скрутні часи, враховуючи те, що чисельність безпритульних тварин зростає кожного дня. Про те, як допомогти чотирилапим в умовах карантину нам розказала кураторка притулку “Бест френдс” Христина Сафарян.

“Ми живемо за підтримки людей, але цього тижня — виживаємо”

— У нас в притулку мешкає 676 тваринок: 387 собак, 280 котів, 2 лисиці, 2 вовка, 2 єнотовидні собаки, 3 коней. В умовах карантину людей стало приходити набагато менше. Особливо відчутний брак допомоги цього тижня. Важко, у нас залишилося дуже мало їжі.

Здається, миска з їжею — це найменше, що ми можемо зробити, але це найбільше, чого очікують хвостаті.

Якою їжею ви годуєте тварин у притулку?

— Собачкам закуповуємо фарш і готуємо кашу. Ми маємо перевіреного постачальника м’яса з Вінницької області. З ним співпрацюємо вже 5 років.

Бажаючі допомогти чотирилапим можуть напряму зв’язатися з постачальником і замовити м’ясо за реквізитами:

ФОП Антонюк Михайло Володимирович

ІПН 1956104977, тел. 0434224209

Р/р UAUA3 302689 00000 26006055361906 в ПРИВАТБАНКУ М. ВІННИЦЯ

Одержувач: смт. Макарів притулок для тварин “БЕСТФРЕНД”.

М’ясо не від постачальника приймаєте, перевіряєте його?

— Так, приймаємо. Люди приносять фарш, ми його обов’язково проварюємо і годуємо тварин.

Якими ще продуктами харчування охочі можуть допомогти притулку?

— Допомогти можна крупою або закупкою сухих кормів. Так само це можуть бути і консерви, для лисичок — курятина, риба. Для вовків та єнотовидних собак — обрізки яловичини, фарш крупного помолу. Коням — сіно, моркву, яблука.

Не їжею єдиною: працівники визначили топ-5 потреб притулку.

— Великі миски на 5 літрів.

— Робочі тканинні рукавиці.

— Цвяхи: 50, 70, 80, 100.

— Краплі і таблетки від кліщів, бліх та глистів.

— Рушники та постільна білизна, яка підійде для підстилок.

Ваш старий одяг згодиться для працівників притулку, а хвостаті радітимуть навіть старій ковдрі з горища. Не будьте байдужими, надихайте своїм прикладом інших. Не соромтеся розповідати в соцмережах про кошеня, яке ви взяли додому з вулиці, про свій волонтерський досвід або про те, що ви перерахували гроші притулку!

Відвідати притулок “Бест френдс” можна щодня з 10 до 16.

Допомогти притулку онлайн:

Карта Приватбанку 5168 7456 0025 5530 Онопрієнко Галина
Так само є розрахунковий рахунок в організації, на базі якої створено притулок Громадська організація “Зооцентр КОВЧЕГ”. Директор — Онопрієнко Галина Федорівна.
Гривневий рахунок в ПРИВАТБАНКУ: 26006053140241
ЕДРПОУ: 40135989
МФО: 321842

Мабуть, сьогодні і не зустріти перехожого без гаджета в руках. Здавалося б: що спільного між ним і притулком? Фото та відео зйомкою ви можете допомогти тваринкам знайти новий дім: відвідавши притулок з допомогою і забезпечити поширення інформації у соціальних мережах.

____________

ІА УНН не займається збором коштів. Ми не несемо відповідальності за надані рахунки, а лише інформуємо про нагальні потреби притулку та можливість допомогти чотирилапим під час карантину.

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