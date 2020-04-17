Животные не идут на карантин: как помочь приютам во время пандемии

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Животные не могут пойти на карантин. И с его приходом для приютов наступили трудные времена, учитывая, что численность бездомных животных растет каждый день. О том, как помочь четвероногим в условиях карантина нам рассказала куратор приюата "Бест френдс" Кристина Сафарян.

"Мы живем при поддержке людей, но на этой неделе - выживаем"

- У нас в приюте проживает 676 животных: 387 собак, 280 кошек, 2 лисы, 2 волка, 2 енотовидные собаки, 3 лошадей. В условиях карантина людей стало приходить намного меньше. Особенно ощутимый недостаток помощи на этой неделе. Трудно, у нас осталось очень мало пищи.

Кажется, миска с едой - это самое малое, что мы можем сделать, но это большее, чего ожидают хвостатые.

Какое пщей вы кормите животных в приюте?

- Собачкам закупаем фарш и готовим кашу. У нас есть проверенный поставщик мяса из Винницкой области. С ним сотрудничаем уже 5 лет.

Желающие помочь четвероногим могут напрямую связаться с поставщиком и заказать мясо по реквизитам:

ЧП Антонюк Михаил Владимирович

ИНН 1956104977, тел. 0434224209

Р / UAUA3 302689 00000 26006055361906 в ПРИВАТБАНКЕ Г. ВИННИЦА

Получатель: пгт. Макаров приют для животных "БЕСТФРЕНД".

Мясо не от поставщика принимаете, проверяете его?

- Да, принимаем. Люди приносят фарш, мы его обязательно провариваем и кормим животных.

Какими еще продуктами питания желающие могут помочь приюту?

- Помочь можно крупой или закупкой сухих кормов. Так же это могут быть и консервы, для лисичек - курятина, рыба. Для волков и енотовидных собак - обрезки говядины, фарш крупного помола. Лошадям - сено, морковь, яблоки.

Не только едой: работники определили топ-5 потребностей приюта:

- Большие миски на 5 литров.

- Рабочие тканевые перчатки.

- Гвозди: 50, 70, 80, 100.

- Капли и таблетки от клещей, блох и глистов.

- Полотенца и постельное белье, которое подойдет для подстилок.

Ваша старая одежда пригодится для работников приюта, а хвостатые будут радоваться даже старому одеялу с чердака. Не будьте равнодушными, вдохновляйте своим примером других. Не стесняйтесь рассказывать в соцсетях о котенке, которого вы взяли домой с улицы, о своем волонтерском опыте или о том, что вы перечислили деньги приюту!

Посетить приют "Бест френдс" можно ежедневно с 10 до 16.

Помочь приюту онлайн:

Карта Приватбанка 5168 7456 0025 5530 Оноприенко Галина

Так же есть расчетный счет в организации, на базе которой создан приют Общественная организация "Зооцентр КОВЧЕГ". Директор - Оноприенко Галина Федоровна.

Гривневый счет в ПриватБанке: 26006053140241

ЕГРПОУ: 40135989

МФО: 321842

Пожалуй, сегодня и не встретить прохожего без гаджета в руках. Казалось бы: что общего между ним и приютом? Фото и видео съемкой вы можете помочь животным найти новый дом: посетив приют с помощью и обеспечив распространение информации в социальных сетях.

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ИА УНН не занимается сбором средств. Мы не несем ответственности за предоставленные счета, а только информируем о неотложны нуждах приюта и о возможности помочь четвероногим во время карантина.