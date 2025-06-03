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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 5088 перегляди

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Туск попросив вотум довіри після перемоги Навроцького: голосування у парламенті Польщі очікують за тиждень

Київ • УНН

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Спікер парламенту запропонував провести голосування щодо вотуму довіри уряду Туска на додатковій сесії через тиждень. Це сталося після програшу кандидата від політсили Туска на виборах.

Туск попросив вотум довіри після перемоги Навроцького: голосування у парламенті Польщі очікують за тиждень

Спікер польського парламенту Шимон Головня запропонував у вівторок, щоб голосування про вотум довіри уряду Дональда Туска відбулося через тиждень на додатковій сесії парламенту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Контекст

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у понеділок, що проситиме парламентський вотум довіри своєму коаліційному уряду після того, як кандидат від його політсили Рафал Тшасковський програв президентські вибори в неділю.

Що сказали у парламенті Польщі

"Ми чуємо інформацію, що це має бути найближчим часом. Я переконав прем'єр-міністра, що з цим потрібно трохи почекати", - сказав Головня журналістам.

"Я запропонував прем’єр-міністру внести подання цього тижня, щоб ми могли обговорити його на додатковій сесії у вівторок", - зазначив Головня.

Доповнення

Кандидат від націоналістичної опозиції Кароль Навроцький з невеликим відривом переміг на президентських виборах у Польщі, завдавши удару по зусиллям центристського уряду зміцнити проєвропейську орієнтацію Варшави.

У Польщі після президентських виборів готують кадрові ротації в уряді - Newsweek Polska02.06.25, 14:11 • 4118 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Reuters
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