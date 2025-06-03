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Туск запросил вотум доверия после победы Навроцкого: голосование в парламенте Польши ожидают через неделю

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Спикер парламента предложил провести голосование по вотуму доверия правительству Туска на дополнительной сессии через неделю. Это произошло после проигрыша кандидата от политсилы Туска на выборах.

Туск запросил вотум доверия после победы Навроцкого: голосование в парламенте Польши ожидают через неделю

Спикер польского парламента Шимон Головня предложил во вторник, чтобы голосование о вотуме доверия правительству Дональда Туска состоялось через неделю на дополнительной сессии парламента, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Контекст

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в понедельник, что будет просить парламентский вотум доверия своему коалиционному правительству после того, как кандидат от его политсилы Рафал Тшасковский проиграл президентские выборы в воскресенье.

Что сказали в парламенте Польши

"Мы слышим информацию, что это должно быть в ближайшее время. Я убедил премьер-министра, что с этим нужно немного подождать", - сказал Головня журналистам.

"Я предложил премьер-министру внести представление на этой неделе, чтобы мы могли обсудить его на дополнительной сессии во вторник", - отметил Головня.

Дополнение

Кандидат от националистической оппозиции Кароль Навроцкий с небольшим отрывом победил на президентских выборах в Польше, нанеся удар по усилиям центристского правительства укрепить проевропейскую ориентацию Варшавы.

В Польше после президентских выборов готовят кадровые ротации в правительстве – Newsweek Polska 02.06.25, 14:11 • 4100 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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