Туск запросил вотум доверия после победы Навроцкого: голосование в парламенте Польши ожидают через неделю

Спикер польского парламента Шимон Головня предложил во вторник, чтобы голосование о вотуме доверия правительству Дональда Туска состоялось через неделю на дополнительной сессии парламента, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Контекст

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в понедельник, что будет просить парламентский вотум доверия своему коалиционному правительству после того, как кандидат от его политсилы Рафал Тшасковский проиграл президентские выборы в воскресенье.

Что сказали в парламенте Польши

"Мы слышим информацию, что это должно быть в ближайшее время. Я убедил премьер-министра, что с этим нужно немного подождать", - сказал Головня журналистам.

"Я предложил премьер-министру внести представление на этой неделе, чтобы мы могли обсудить его на дополнительной сессии во вторник", - отметил Головня.

Дополнение

Кандидат от националистической оппозиции Кароль Навроцкий с небольшим отрывом победил на президентских выборах в Польше, нанеся удар по усилиям центристского правительства укрепить проевропейскую ориентацию Варшавы.

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