Туреччина відкриє кордони для медичних туристів з України

Для в’їзду в країну пацієнтам доведеться зареєструватися в турецькій Міжнародної службі медичного обслуговування (International Health Services Inc., USHAS). Після отримання від неї попереднього схвалення їх документи будуть направлені для подальшого розгляду в профільні державні органи.

Супроводжувати хворого при в’їзді в країну зможуть не більше двох осіб. Всім їм доведеться надати результати тесту на коронавірус, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) не пізніше ніж за 48 годин до поїздки, або ж зробити подібне тестування в аеропортах країни. Допуск буде дозволений тільки тим, у кого тести виявляться негативними.

Після в’їзду до Туреччини пацієнти і супроводжуючі їх особи будуть доставлені безпосередньо в лікарню. При цьому в спеціалізованих медзакладах для клієнтів, які приїжджають з-за кордону, буде виділений окремий поверх або сектор будівлі.

Нагадаємо, у Туреччині через свята ввели розширену комендантську годину.

Станом на вечір п’ятниці, МОЗ країни повідомило в цілому про 146 457 випадки коронавірусу, зокрема про 106 133 випадки одужання. Вірус забрав 4055 життів в країні.