Турция откроет границы для медицинских туристов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Турция планирует с 20 мая открыть границы для медицинских туристов из 31 страны, в том числе и Украины. Об этом говорится в директиве турецкого Минздрава, выдержки из которой в субботу, 16 мая, приводит агентство Anadolu, передает УНН.
Для въезда в страну пациентам придется зарегистрироваться в турецкой Международной службе медицинского обслуживания (International Health Services Inc., USHAS). После получения от нее предварительного одобрения их документы будут направлены для дальнейшего рассмотрения в профильные государственные органы.
Сопровождать больного при въезде в страну смогут не более двух человек. Всем им придется предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 48 часов до поездки, или сделать подобное тестирование в аэропортах страны. Допуск будет разрешен только тем, у кого тесты окажутся отрицательными.
После въезда в Турцию пациенты и сопровождающие их лица будут доставлены непосредственно в больницу. При этом в специализированных медучреждениях для клиентов, которые приезжают из-за рубежа, будет выделен отдельный этаж или сектор здания.
Напомним, в Турции из-за праздников ввели расширенный комендантский час.
По состоянию на вечер пятницы, минздрав страны сообщил в целом о 146 457 случаях коронавируса, в частности о 106 133 случаи выздоровления. Вирус унес 4055 жизней в стране.