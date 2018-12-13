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ЦВК розірвала співпрацю з Центрвиборчкомом Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Дія Протоколу про співробітництво із ЦВК Російської Федерація припинена. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії України, передає УНН.

ЦВК розірвала співпрацю з Центрвиборчкомом Росії

“Зважаючи на набрання 12 грудня 2018 року чинності Закону України „Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією“, Центральна виборча комісія повідомляє про припинення дії Протоколу про співробітництво між Центральною виборчою комісією Російської Федерації та Центральною виборчою комісією України, вчиненого 24 лютого 2000 року, що звільняє Комісію від зобовʼязання щодо його виконання”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 3 грудня 2018 року Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про припинення дії договору про дружбу України з РФ. Його статус було визначено як невідкладний. 6 грудня парламент схвалив припинення дії договору.

10 грудня Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу України з РФ. За його словами, непродовження угоди треба розглядати як “частину стратегії на остаточний розрив із колоніальним минулим”. 12 грудня закон набрав чинності.

Договір про дружбу з РФ був підписаний 31 травня 1997 року між президентом України Леонідом Кучмою та президентом РФ Борисом Єльциним. Дія договору автоматично продовжується, якщо одна зі сторін не повідомить іншу в письмовому вигляді про бажання припинити його дію.

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Як повідомляв УНН, 10 грудня ЦВК підписала Меморандум з Радою Європи.

У 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.

Центральна виборча комісія України — постійний колегіальний державний орган, який наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів президента, народних депутатів, депутатів Верховної Ради, АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, встановлених законами України.

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