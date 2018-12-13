ЦИК разорвала сотрудничество с Центризбиркомом России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Действие Протокола о сотрудничестве с ЦИК Российской Федерации прекращено. Об этом сообщил Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии Украины, передает УНН.
“Учитывая вступление в силу 12 декабря 2018 года Закона Украины ”О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией“, Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, совершенного 24 февраля 2000 года, что освобождает Комиссию от обязательства по его выполнению”, - говорится в сообщении.
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Напомним, 3 декабря 2018 года Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ. Его статус был определен как неотложный. 6 декабря парламент одобрил прекращение действия договора.
10 декабря Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с РФ. По его словам, непродление договора нужно рассматривать как “часть стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым”. 12 декабря закон вступил в силу.
Договор о дружбе с РФ был подписан 31 мая 1997 года между президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Действие договора автоматически продлевается, если одна из сторон не уведомит другую в письменном виде о желании прекратить его действие.
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Как сообщал УНН, 10 декабря ЦИК подписала Меморандум с Советом Европы.
В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.
Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведения выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.