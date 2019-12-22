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ЦВК про перші вибори в ОТГ: голосування триває у штатному режимі

ЦВК про перші вибори в ОТГ: голосування триває у штатному режимі

Київ • УНН

 • 15239 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Усі 532 виборчі дільниці на перших та 66 – на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі. Так у пресслужбі Центральної комісії прокоментували хід перших виборів в ОТГ, передає УНН.

"Всі 532 виборчі дільниці на перших та 66 – на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі. Як повідомляє Національна поліція України, станом на 10.00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦВК, члени Центральної виборчої комісії в межах своїх повноважень контролюють процес місцевих виборів у регіонах, у яких вони визначені відповідальними.

Нагадуємо, що перші місцеві вибори відбуваються у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

За попередніми підрахунками, у перших виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців, у додаткових – понад 35 тисяч виборців.

Для проведення перших виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 1 734 територіальних, одномандатних виборчих округів, додаткових – 139 округів.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно.

Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших місцевих виборів 22 грудня 2019 року, становить 21 млн 842,2 тис. грн., додаткових місцевих виборів – 4 млн 441,1 тис. грн.

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