ЦВК про перші вибори в ОТГ: голосування триває у штатному режимі

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Усі 532 виборчі дільниці на перших та 66 – на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі. Так у пресслужбі Центральної комісії прокоментували хід перших виборів в ОТГ, передає УНН.