Ціни на нафту зростають на тлі оцінювання ринком припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Ціни на нафту зросли в середу, на тлі того, як інвестори оцінюють стабільність перемир'я між Іраном та Ізраїлем, але трималися близько багатотижневих мінімумів на перспективі того, що постачання нафти не буде порушено, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли в ціні на 85 центів, або 1,3%, до $67,99 за барель о 03:41 за Гринвічем (06:41 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 87 центів, або 1,4%, до $65,24.

У вівторок ціна на нафту марки Brent встановилася на найнижчому рівні з 10 червня, а ціна на нафту марки WTI - з 5 червня, обидва до того, як Ізраїль розпочав раптову атаку на ключові іранські військові та ядерні об'єкти 13 червня.

Ціни зросли до п'ятимісячних максимумів після того, як США атакували ядерні об'єкти Ірану минулими вихідними.

"Світові ціни на енергоносії знижуються після припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Базовий сценарій для наших нафтових стратегів, як і раніше, ґрунтується на фундаментальних факторах, які вказують на достатні світові поставки нафти", - заявили аналітики JP Morgan у клієнтській записці.

Авіаудари США не знищили ядерний потенціал Ірану і лише відкинули його на кілька місяців, згідно з попередньою оцінкою розвідки США, на тлі того, як хитке припинення вогню, досягнуте за посередництвом президента США Дональда Трампа між Іраном та Ізраїлем, набуло чинності.

Удари США по Ірану не знищили ядерну програму Тегерана, лише відкинули її на місяці - CNN

Раніше у вівторок і Іран, і Ізраїль дали зрозуміти, що повітряна війна між двома країнами закінчилася принаймні зараз після того, як Трамп публічно відчитав їх за порушення припинення вогню.

Знімаючи цивільні обмеження після 12 днів війни, до якої приєдналися США, атакувавши іранські об'єкти зі збагачення урану, кожна з обох країни прагнула оголосити про свою перемогу.

"Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, швидше за все, виявиться крихким. Але поки обидві сторони не виявлять готовності атакувати пов'язану з експортом енергетичну інфраструктуру та/або порушувати судноплавні потоки через Ормузьку протоку, ми очікуємо, що ведмежі фундаментальні фактори на нафтовому ринку продовжаться... звідси", - сказав головний економіст з клімату та сировинних товарів Capital Economics Девід Окслі.

Пряма участь США у війні змусила інвесторів турбуватися про Ормузьку протоку, вузький водний шлях між Іраном та Оманом, через який проходить від 18 до 19 мільйонів барелів нафти і палива на день, що становить майже п'яту частину світового споживання.

Інвестори чекали на дані уряду США про внутрішні запаси нафти та палива, які мали бути опубліковані в середу.

Галузеві дані показали, що запаси нафти в США скоротилися на 4,23 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 20 червня, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок.