Цены на нефть растут на фоне оценки рынком прекращения огня между Ираном и Израилем

Цены на нефть выросли в среду, на фоне того, как инвесторы оценивают стабильность перемирия между Ираном и Израилем, но держались около многонедельных минимумов на перспективе того, что поставки нефти не будут нарушены, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 85 центов, или 1,3%, до $67,99 за баррель в 03:41 по Гринвичу (06:41 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 87 центов, или 1,4%, до $65,24.

Во вторник цена на нефть марки Brent установилась на самом низком уровне с 10 июня, а цена на нефть марки WTI - с 5 июня, оба до того, как Израиль начал внезапную атаку на ключевые иранские военные и ядерные объекты 13 июня.

Цены выросли до пятимесячных максимумов после того, как США атаковали ядерные объекты Ирана в минувшие выходные.

"Мировые цены на энергоносители снижаются после прекращения огня между Израилем и Ираном. Базовый сценарий для наших нефтяных стратегов, по-прежнему, основывается на фундаментальных факторах, которые указывают на достаточные мировые поставки нефти", - заявили аналитики JP Morgan в клиентской записке.

Авиаудары США не уничтожили ядерный потенциал Ирана и лишь отбросили его на несколько месяцев, согласно предварительной оценке разведки США, на фоне того, как шаткое прекращение огня, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа между Ираном и Израилем, вступило в силу.

Удары США по Ирану не уничтожили ядерную программу Тегерана, лишь отбросили ее на месяцы - CNN

Ранее во вторник и Иран, и Израиль дали понять, что воздушная война между двумя странами закончилась по крайней мере сейчас после того, как Трамп публично отчитал их за нарушение прекращения огня.

Снимая гражданские ограничения после 12 дней войны, к которой присоединились США, атаковав иранские объекты по обогащению урана, каждая из обеих стран стремилась объявить о своей победе.

"Прекращение огня между Израилем и Ираном, скорее всего, окажется хрупким. Но пока обе стороны не проявят готовности атаковать связанную с экспортом энергетическую инфраструктуру и/или нарушать судоходные потоки через Ормузский пролив, мы ожидаем, что медвежьи фундаментальные факторы на нефтяном рынке продолжатся... отсюда", - сказал главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид.

Прямое участие США в войне заставило инвесторов беспокоиться об Ормузском проливе, узком водном пути между Ираном и Оманом, через который проходит от 18 до 19 миллионов баррелей нефти и топлива в день, что составляет почти пятую часть мирового потребления.

Инвесторы ждали данные правительства США о внутренних запасах нефти и топлива, которые должны были быть опубликованы в среду.

Отраслевые данные показали, что запасы нефти в США сократились на 4,23 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 20 июня, сообщили источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник.