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Ціни на нафту зростають на тлі нової позиції Трампа щодо росії та його митних погроз - Reuters

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Ціни на нафту зросли після заяви Дональда Трампа про введення заходів проти росії та митних погроз країнам, що торгують російською нафтою. Ф'ючерси на Brent зросли до $72,09, а на WTI до $69,97.

Ціни на нафту зростають на тлі нової позиції Трампа щодо росії та його митних погроз - Reuters

Сьогодні ціни на нафту дещо зросли, оскільки інвестори зосередилися на подіях, зумовлених встановленням президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом жорсткішого ультиматуму для росії задля завершення війни в Україні. Також це сталося на тлі митних погроз країнам, які торгують російською нафтою, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Найактивніші ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли на 40 центів або приблизно на 0,6%, до 72,09 долара за барель до 11:28 ранку за східним часом (15:28 за Гринвічем).

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 76 центів до 69,97 долара, при цьому інвестори здебільшого ігнорували неоднозначні дані щодо запасів сирої нафти та палива в США.

Вересневий контракт на нафту марки Brent, термін дії якого закінчується в середу, зріс на 37 центів до 72,88 долара. Обидва контракти впали майже на 1% раніше того ж дня.

Заява Дональда Трампа

У вівторок Трамп заявив, що почне запроваджувати заходи проти росії, такі як вторинні мита у розмірі 100% для торговельних партнерів, якщо вона не досягне прогресу в припиненні війни в Україні протягом 10-12 днів.

Він запровадив 25% тариф на товари, імпортовані з Індії, починаючи з 1 серпня, а також невизначений штраф за купівлю російської зброї та нафти. Сполучені Штати також попередили Китай, найбільшого покупця російської нафти, що він може зіткнутися з величезними митами, якщо продовжуватиме купувати.

Трамп вводить 25-відсоткові мита на індійські товари через закупівлі енергоносіїв з рф30.07.25, 16:11 • 2748 переглядiв

Аналітики JP Morgan писали, що хоча Китай навряд чи дотримуватиметься санкцій США, Індія дала зрозуміти, що вона це зробить, що може вплинути на 2,3 мільйона барелів на день (б/д) експорту російської нафти.

Трейдери, здається, більше зосереджені на тарифах (пов'язаних з росією), і дотримання Індією вимог сприймається як позитивний фактор щодо цін на сиру нафту 

- Денніс Кісслер, старший віце-президент з торгівлі в BOK Financial.

Тим часом, запаси сирої нафти в США зросли на 7,7 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації США, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters щодо скорочення запасів на 1,3 мільйона барелів.

Запаси бензину в США впали на 2,7 мільйона барелів порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters щодо скорочення запасів на 0,6 мільйона барелів. Запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та мазут, зросли на 3,6 мільйона барелів порівняно з очікуваннями зростання на 0,3 мільйона барелів, показали дані EIA.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп запевнив українців, які втекли від війни рф проти України, заявивши, що він має намір дозволити їм залишатися в США до кінця війни, про що заявив журналістам.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
JPMorgan Chase
Reuters
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна