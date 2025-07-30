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Цены на нефть растут на фоне новой позиции Трампа по россии и его таможенных угроз - Reuters

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Цены на нефть выросли после заявления Дональда Трампа о введении мер против россии и таможенных угроз странам, торгующим российской нефтью. Фьючерсы на Brent выросли до $72,09, а на WTI до $69,97.

Цены на нефть растут на фоне новой позиции Трампа по россии и его таможенных угроз - Reuters

Сегодня цены на нефть несколько выросли, поскольку инвесторы сосредоточились на событиях, обусловленных установлением президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом более жесткого ультиматума для россии с целью завершения войны в Украине. Также это произошло на фоне таможенных угроз странам, торгующим российской нефтью, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Самые активные фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли на 40 центов или примерно на 0,6%, до 72,09 доллара за баррель к 11:28 утра по восточному времени (15:28 по Гринвичу).

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 76 центов до 69,97 доллара, при этом инвесторы в основном игнорировали неоднозначные данные по запасам сырой нефти и топлива в США.

Сентябрьский контракт на нефть марки Brent, срок действия которого истекает в среду, вырос на 37 центов до 72,88 доллара. Оба контракта упали почти на 1% ранее в тот же день.

Заявление Дональда Трампа

Во вторник Трамп заявил, что начнет вводить меры против России, такие как вторичные пошлины в размере 100% для торговых партнеров, если она не достигнет прогресса в прекращении войны в Украине в течение 10-12 дней.

Он ввел 25% тариф на товары, импортируемые из Индии, начиная с 1 августа, а также неопределенный штраф за покупку российского оружия и нефти. Соединенные Штаты также предупредили Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, что он может столкнуться с огромными пошлинами, если продолжит покупать.

Трамп вводит 25-процентные пошлины на индийские товары из-за закупок энергоносителей из РФ30.07.25, 16:11 • 2748 просмотров

Аналитики JP Morgan писали, что хотя Китай вряд ли будет соблюдать санкции США, Индия дала понять, что она это сделает, что может повлиять на 2,3 миллиона баррелей в день (б/д) экспорта российской нефти.

Трейдеры, кажется, больше сосредоточены на тарифах (связанных с Россией), и соблюдение Индией требований воспринимается как позитивный фактор в отношении цен на сырую нефть 

- Деннис Кисслер, старший вице-президент по торговле в BOK Financial.

Тем временем, запасы сырой нефти в США выросли на 7,7 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации США, по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters о сокращении запасов на 1,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США упали на 2,7 миллиона баррелей по сравнению с ожиданиями аналитиков в опросе Reuters о сокращении запасов на 0,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, выросли на 3,6 миллиона баррелей по сравнению с ожиданиями роста на 0,3 миллиона баррелей, показали данные EIA.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заверил украинцев, бежавших от войны рф против Украины, заявив, что он намерен позволить им оставаться в США до конца войны, о чем заявил журналистам.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
JPMorgan Chase
Reuters
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина