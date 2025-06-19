Ціни на нафту впали на тлі можливості втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт

Ціни на нафту впали в четвер, на тлі того, як інвестори не наважувалися зайняти нові позиції після того, як президент США Дональд Трамп дав неоднозначні сигнали про можливу участь США в ірано-ізраїльському конфлікті, тоді як Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або 0,26%, до $76,5 за барель до 04:21 за Гринвічем (07:21 за Києвом) після зростання на 0,3% на попередній сесії, коли висока волатильність призвела до падіння цін на 2,7%.

Нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у липні впала на 4 центи, або 0,05%, до $75,10 за барель, після зростання на 0,4% на попередній сесії, коли вона впала на 2,4%.

"У ціну все ще закладено здорову премію за ризик, оскільки трейдери чекають, чи стане наступним етапом ізраїльсько-іранського конфлікту удар США або мирні переговори", - сказав Тоні Сікамор, аналітик ринку в IG, у клієнтській записці.

Goldman Sachs у середу заявив, що премія за геополітичний ризик у близько 10 доларів за барель виправдана з огляду на зниження поставок з Ірану та ризик масштабніших збоїв, які можуть підняти ціну на нафту марки Brent вище 90 доларів.

Трамп повідомив журналістам, що він може вирішити, чи приєднаються США до Ізраїлю в його атаках на Іран, а може і ні. У четвер конфлікт тривав уже сьомий день.

Пряме втручання США розширить конфлікт, підвищивши ризик атак на енергетичну інфраструктуру у регіоні, кажуть аналітики.

Внаслідок непередбачуваності, яка тривалий час характеризувала зовнішню політику Трампа, "ринки залишаються нервовими, чекаючи твердіших сигналів, які могли б вплинути на світові постачання нафти та регіональну стабільність", сказала Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку у Phillip Nova.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, видобуваючи близько 3,3 млн барелів сирої нафти на добу.

Близько 19 млн барелів нафти і нафтопродуктів на день переміщуються через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, і поширені побоювання, що бойові дії можуть порушити торгові потоки.

Окремо Федеральна резервна система США зберегла свої відсоткові ставки без змін у середу, але запланувала два зниження до кінця року. Голова ФРС Джером Павелл сказав, що зниження "залежатимуть від даних", і що він очікує прискорення споживчої інфляції через заплановані Трампом імпортні мита.

Зниження процентних ставок стимулюватиме економіку і, як наслідок, попит на нафту, але це може посилити інфляцію.

Іран максимізує експорт нафти попри конфлікт - Bloomberg