Ціни на нафту впали на тлі можливості втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
Ексклюзив
07:33 • 720 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
05:33 • 31214 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 68954 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 47490 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 95207 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 83289 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 85062 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
18 червня, 14:21 • 73093 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 132537 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 55974 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
71%
745мм
Популярнi новини
Трамп схвалив план атаки США на Іран, але не віддав остаточного наказу - WSJ18 червня, 22:03 • 22607 перегляди
"росія б’є по об’єктах ОПК": путін цинічно прокоментував кривавий удар по Києву19 червня, 00:08 • 26476 перегляди
США відновлюють видачу віз іноземним студентам, але вимагають доступу до облікових записів у соцмережах19 червня, 00:24 • 16723 перегляди
Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня02:52 • 32655 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 17874 перегляди
Публікації
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 18740 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні05:33 • 31242 перегляди
Чому питання прокурорських зарплат на часі18 червня, 15:11 • 80646 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 18 червня, 13:36 • 125159 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 132554 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Алі Хаменеї
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Israel
Франція
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 132294 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 212733 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 185592 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 194352 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 251177 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Brent
Шахед-136
Ґардіан
Калібр (ракета)

Ціни на нафту впали на тлі можливості втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися в четвер. Інвестори очікують на сигнали від США щодо ірансько-ізраїльського конфлікту та на рішення ФРС щодо ставок.

Ціни на нафту впали на тлі можливості втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт

Ціни на нафту впали в четвер, на тлі того, як інвестори не наважувалися зайняти нові позиції після того, як президент США Дональд Трамп дав неоднозначні сигнали про можливу участь США в ірано-ізраїльському конфлікті, тоді як Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 20 центів, або 0,26%, до $76,5 за барель до 04:21 за Гринвічем (07:21 за Києвом) після зростання на 0,3% на попередній сесії, коли висока волатильність призвела до падіння цін на 2,7%.

Нафта марки West Texas Intermediate з постачанням у липні впала на 4 центи, або 0,05%, до $75,10 за барель, після зростання на 0,4% на попередній сесії, коли вона впала на 2,4%.

"У ціну все ще закладено здорову премію за ризик, оскільки трейдери чекають, чи стане наступним етапом ізраїльсько-іранського конфлікту удар США або мирні переговори", - сказав Тоні Сікамор, аналітик ринку в IG, у клієнтській записці.

Goldman Sachs у середу заявив, що премія за геополітичний ризик у близько 10 доларів за барель виправдана з огляду на зниження поставок з Ірану та ризик масштабніших збоїв, які можуть підняти ціну на нафту марки Brent вище 90 доларів.

Трамп повідомив журналістам, що він може вирішити, чи приєднаються США до Ізраїлю в його атаках на Іран, а може і ні. У четвер конфлікт тривав уже сьомий день.

Пряме втручання США розширить конфлікт, підвищивши ризик атак на енергетичну інфраструктуру у регіоні, кажуть аналітики.

Внаслідок непередбачуваності, яка тривалий час характеризувала зовнішню політику Трампа, "ринки залишаються нервовими, чекаючи твердіших сигналів, які могли б вплинути на світові постачання нафти та регіональну стабільність", сказала Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку у Phillip Nova.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, видобуваючи близько 3,3 млн барелів сирої нафти на добу.

Близько 19 млн барелів нафти і нафтопродуктів на день переміщуються через Ормузьку протоку вздовж південного узбережжя Ірану, і поширені побоювання, що бойові дії можуть порушити торгові потоки.

Окремо Федеральна резервна система США зберегла свої відсоткові ставки без змін у середу, але запланувала два зниження до кінця року. Голова ФРС Джером Павелл сказав, що зниження "залежатимуть від даних", і що він очікує прискорення споживчої інфляції через заплановані Трампом імпортні мита.

Зниження процентних ставок стимулюватиме економіку і, як наслідок, попит на нафту, але це може посилити інфляцію.

Іран максимізує експорт нафти попри конфлікт - Bloomberg18.06.25, 18:47 • 3662 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Федеральна резервна система
Israel
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9