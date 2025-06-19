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Цены на нефть упали на фоне возможности вмешательства США в ирано-израильский конфликт

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI снизились в четверг. Инвесторы ожидают сигналы от США относительно ирано-израильского конфликта и решения ФРС по ставкам.

Цены на нефть упали на фоне возможности вмешательства США в ирано-израильский конфликт

Цены на нефть упали в четверг на фоне нежелания инвесторов занимать новые позиции после того, как президент США Дональд Трамп дал неоднозначные сигналы о возможном участии США в ирано-израильском конфликте, в то время как Федеральная резервная система оставила процентные ставки без изменений, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 20 центов, или 0,26%, до $76,5 за баррель к 04:21 по Гринвичу (07:21 по Киеву) после роста на 0,3% на предыдущей сессии, когда высокая волатильность привела к падению цен на 2,7%.

Нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в июле упала на 4 цента, или 0,05%, до $75,10 за баррель, после роста на 0,4% на предыдущей сессии, когда она упала на 2,4%.

"В цену все еще заложена здоровая премия за риск, поскольку трейдеры ждут, станет ли следующим этапом израильско-иранского конфликта удар США или мирные переговоры", - сказал Тони Сикамор, аналитик рынка в IG, в клиентской записке.

Goldman Sachs в среду заявил, что премия за геополитический риск в размере около 10 долларов за баррель оправдана, учитывая снижение поставок из Ирана и риск более масштабных сбоев, которые могут поднять цену на нефть марки Brent выше 90 долларов.

Трамп сообщил журналистам, что он может решить, присоединятся ли США к Израилю в его атаках на Иран, а может и нет. В четверг конфликт длился уже седьмой день.

Прямое вмешательство США расширит конфликт, повысив риск атак на энергетическую инфраструктуру в регионе, говорят аналитики.

Вследствие непредсказуемости, которая длительное время характеризовала внешнюю политику Трампа, "рынки остаются нервными, ожидая более твердых сигналов, которые могли бы повлиять на мировые поставки нефти и региональную стабильность", сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

Иран является третьим по величине производителем среди членов Организации стран-экспортеров нефти, добывая около 3,3 млн баррелей сырой нефти в сутки.

Около 19 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день перемещаются через Ормузский пролив вдоль южного побережья Ирана, и распространены опасения, что боевые действия могут нарушить торговые потоки.

Отдельно Федеральная резервная система США сохранила свои процентные ставки без изменений в среду, но запланировала два снижения до конца года. Глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что снижения "будут зависеть от данных", и что он ожидает ускорения потребительской инфляции из-за запланированных Трампом импортных пошлин.

Снижение процентных ставок будет стимулировать экономику и, как следствие, спрос на нефть, но это может усилить инфляцию.

Іран максимізує експорт нафти попри конфлікт - Bloomberg18.06.25, 18:47 • 3622 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
Федеральная резервная система
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
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