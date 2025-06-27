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"Ця робота любить тишу": в ОП розповіли про "позитив" у питанні ППО Patriot для України

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив про позитивні сигнали щодо поставок ЗРК Patriot Україні. Переговори тривають на рівні міністерств оборони обох країн, а деталі залишаються конфіденційними до оголошення результатів.

"Ця робота любить тишу": в ОП розповіли про "позитив" у питанні ППО Patriot для України

Організація домовленості щодо продажу Україні американських Patriot продовжується. Процес має кілька рівнів: президент України звернувся до теми ППО Patriot, під під час прессконференції президент США відреагував, робота на рівні Міністерства оборони триває.

Про це розповів заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі We-Ukraine, передає УНН.

Деталі

Безумовно почули багато позитивних сигналів. Безумовно не тільки це. Тема продажу американських Patriot не вперший раз порушувалась президентом України. - зазначив Жовква.

Він нагадав, що відповідне питання підняте і під час однієї з телефонних розмов.

Потім почалась робота на рівні міністерства оборони. На цій зустрічі продовжилась та розмова, яка почалась раніше. Безумовно позитивні сигнали були присутні під час прессконференції

Було зрозуміло, яким чином президент США відповів на це питання. 

Але знаєте, ця робота любить тишу. Прокоментуємо, коли буде результат. На сьогодні триває робота на рівні тих, хто має цим займатися.

- резюмував Жовква.

Нагадаємо

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Український ВПК отримує інвестиції, але Київ підтвердив, що готовий купувати зброю у США

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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