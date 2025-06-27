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"Эта работа любит тишину": в ОП рассказали о "позитиве" в вопросе ПВО Patriot для Украины

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил о позитивных сигналах относительно поставок ЗРК Patriot Украине. Переговоры продолжаются на уровне министерств обороны обеих стран, а детали остаются конфиденциальными до оглашения результатов.

"Эта работа любит тишину": в ОП рассказали о "позитиве" в вопросе ПВО Patriot для Украины

Организация договоренности о продаже Украине американских Patriot продолжается. Процесс имеет несколько уровней: президент Украины затронул тему ПВО Patriot, во время пресс-конференции президент США отреагировал, работа на уровне Министерства обороны продолжается.

Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире We-Ukraine, передает УНН.

Детали

Безусловно услышали много позитивных сигналов. Безусловно не только это. Тема продажи американских Patriot не в первый раз поднималась президентом Украины. - отметил Жовква.

Он напомнил, что соответствующий вопрос поднят и во время одного из телефонных разговоров.

Затем началась работа на уровне министерства обороны. На этой встрече продолжился тот разговор, который начался раньше. Безусловно позитивные сигналы присутствовали во время пресс-конференции

Было понятно, каким образом президент США ответил на этот вопрос.

Но знаете, эта работа любит тишину. Прокомментируем, когда будет результат. На сегодня продолжается работа на уровне тех, кто должен этим заниматься.

- резюмировал Жовква.

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась отвечать относительно дополнительных ракет для ЗРК Patriot для Украины.

Украинский ВПК получает инвестиции, но Киев подтвердил, что готов покупать оружие у США.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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