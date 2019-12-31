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Це значні досягнення: у США відреагували на домовленості України та РФ щодо газу

Київ • УНН

 • 15647 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У посольстві США в Україні привітали з укладанням контракту з Москвою щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем, передає УНН.

"Вітаємо Україну з укладанням контракту з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення", - йдеться у повідомленні посольства США на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК “Нафтогаз України” підписати з російським ПАТ “Газпром” угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Як повідомлялось раніше, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

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