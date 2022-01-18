Це фантастика: Кулеба про формат, який може зібрати за столом переговорів ЄС, НАТО, США, Україну та Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Формат, у якому всі сядуть за один стіл переговорів – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія – це фантастика. Про це під час спільного брифінгу із главою МЗС Канади Мелані Жолі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Формат, у якому всі сядуть за один стіл – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія – це фантастика. Цього не буде, так не працює дипломатія. Тому принципово те, що в тому форматі контактів, широких, різноманітних контактів на різних рівнях, який склався, Україна знає напевно, що жодного питання, пов'язаного з нею, не вирішують без урахування її позицій. Це ключовий результат нашої дипломатичної роботи", - наголосив Кулеба.
Доповнення
Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну. Як писав УНН, Блінкен у рамках візиту в Україну проведе зустріч з Президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Контекст
Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід, за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.
Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями в випадків можливого вторгнення.