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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 35179 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Це фантастика: Кулеба про формат, який може зібрати за столом переговорів ЄС, НАТО, США, Україну та Росію

Це фантастика: Кулеба про формат, який може зібрати за столом переговорів ЄС, НАТО, США, Україну та Росію

Київ • УНН

 • 18867 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Формат, у якому всі сядуть за один стіл переговорів – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія – це фантастика. Про це під час спільного брифінгу із главою МЗС Канади Мелані Жолі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

"Формат, у якому всі сядуть за один стіл – ЄС, НАТО, США, Україна, Росія, Канада, Велика Британія – це фантастика. Цього не буде, так не працює дипломатія. Тому принципово те, що в тому форматі контактів, широких, різноманітних контактів на різних рівнях, який склався, Україна знає напевно, що жодного питання, пов'язаного з нею, не вирішують без урахування її позицій. Це ключовий результат нашої дипломатичної роботи", - наголосив Кулеба.

Доповнення

Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну. Як писав УНН, Блінкен у рамках візиту в Україну проведе зустріч з Президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід, за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями в випадків можливого вторгнення.

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