ЦАХАЛ знайшов "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли" - Нетаньягу
Київ • УНН
Ізраїльські військові виявили "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли" на півдні Лівану. Нетаньягу заявив, що це порушує резолюцію ООН, але Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану.
Ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану виявили російську зброю. Знайдене озброєння є "найсучаснішим". Про це прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, пише УНН.
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Глава ізраїльського уряду у розмові зі ЗМІ підкреслив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.
Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї,
Він додав, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".
Звичайно, наша мета не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану
За словами Нетаньягу, єдина мета ізраїльської сторони, це "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".
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