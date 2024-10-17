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ЦАХАЛ знайшов "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли" - Нетаньягу

Київ • УНН

 • 17772 перегляди

Ізраїльські військові виявили "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли" на півдні Лівану. Нетаньягу заявив, що це порушує резолюцію ООН, але Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану.

ЦАХАЛ знайшов "найсучаснішу" російську зброю на базах "Хезболли" - Нетаньягу

Ізраїльські військові під час обшуків на базах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану виявили російську зброю. Знайдене озброєння є "найсучаснішим". Про це прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, пише УНН.

Деталі

Глава ізраїльського уряду у розмові зі ЗМІ підкреслив, що згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

Однак у цьому районі "Хезболла" вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї,

- сказав Нетаньягу.

Він додав, що нова громадянська війна в Лівані "була б трагедією".

Звичайно, наша мета не провокувати. Ізраїль не має наміру втручатися у внутрішні справи Лівану

- заявив ізраїльський прем'єр у розмові з газетою Le Figaro, говорячи про операцію ЦАХАЛ у Лівані.

За словами Нетаньягу, єдина мета ізраїльської сторони, це "дозволити нашим громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці".

Ізраїль звернувся до ООН з проханням забрати миротворців з півдня Лівану: Нетаньягу назвав причину 13.10.24, 14:39 • 25246 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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