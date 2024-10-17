ЦАХАЛ нашел "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы" - Нетаньяху

Израильские военные во время обысков на базах боевиков "Хезболлы" на юге Ливана обнаружили российское оружие. Найденное вооружение является "самым современным". Об этом премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью французской газете Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Глава израильского правительства в разговоре со СМИ подчеркнул, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе к югу от ключевой для страны реки Литани.

Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни туннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия,

Он добавил, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".

Конечно, наша цель не провоцировать. Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана