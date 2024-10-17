ЦАХАЛ нашел "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы" - Нетаньяху
Киев • УНН
Израильские военные обнаружили "самое современное" российское оружие на базах "Хезболлы" на юге Ливана. Нетаньяху заявил, что это нарушает резолюцию ООН, но Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана.
Израильские военные во время обысков на базах боевиков "Хезболлы" на юге Ливана обнаружили российское оружие. Найденное вооружение является "самым современным". Об этом премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью французской газете Le Figaro, пишет УНН.
Детали
Глава израильского правительства в разговоре со СМИ подчеркнул, что согласно резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) от 2006 года, только ливанской армии разрешено иметь оружие в районе к югу от ключевой для страны реки Литани.
Однако в этом районе "Хезболла" вырыла сотни туннелей и тайников, где мы только что нашли большое количество самого современного российского оружия,
Он добавил, что новая гражданская война в Ливане "была бы трагедией".
Конечно, наша цель не провоцировать. Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела Ливана
По словам Нетаньяху, единственная цель израильской стороны, это "позволить нашим гражданам, которые живут вдоль границы с Ливаном, вернуться домой и чувствовать себя в безопасности".
Израиль обратился к ООН с просьбой забрать миротворцев с юга Ливана: Нетаньяху назвал причину13 октября 2024, 11:39 • 24560 просмотров