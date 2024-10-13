Израиль обратился к ООН с просьбой забрать миротворцев с юга Ливана: Нетаньяху назвал причину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой вывести миротворцев с юга Ливана из-за того, что группировка "Хезболла" использует их как живой щит. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

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"Вам пора вывести UNIFIL из опорных пунктов Хезболлы и из районов боевых действий. ЦАХАЛ неоднократно обращался с просьбой об этом, и неоднократно получал отказ, все они имели целью обеспечить живой щит террористам "Хезболлы". Мистер генеральный секретарь, уведите силы UNIFIL подальше от опасности. Это должно быть сделано прямо сейчас, немедленно", - заявил Нетьягу.

Миротворцы заявили, что ЦАХАЛ нанес удары по ряду постов, включая штаб-квартиру в Накуре. В результате инцидентов солдаты UNIFIL получили легкие ранения.

Напомним

Миссия ООН продолжает работу в южном Ливане, несмотря на недавние атаки Израиля, которые ранили персонал. Представитель сил ООН заявил о решимости оставаться, несмотря на серьезную эскалацию вдоль "голубой линии".