Ізраїль звернувся до ООН з проханням забрати миротворців з півдня Лівану: Нетаньягу назвав причину
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю просить генсека ООН вивести UNIFIL з півдня Лівану через використання "Хезболлою" як живого щита.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до генсека ООН Антоніу Гутерреша з проханням вивести миротворців з півдня Лівану через те, що угрупування "Хезболла" використовує їх як живий щит. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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"Вам час вивести UNIFIL з опорних пунктів Хезболли та з районів бойових дій. ЦАХАЛ неодноразово звертався з проханням про це, і неодноразово отримував відмову, усі вони мали на меті забезпечити живий щит терористам "Хезболли. Містер генеральний секретар, заберіть сили UNIFIL подалі від небезпеки. Це має бути зроблено прямо зараз, негайно", - заявив Нетьягу.
Миротворці заявили, що ЦАХАЛ завдав ударів по ряду постів, включаючи штаб-квартиру в Накурі. Внаслідок інцидентів солдати UNIFIL отримали легкі поранення.
Нагадаємо
Місія ООН продовжує роботу в південному Лівані, незважаючи на недавні атаки Ізраїлю, які поранили персонал. Речник сил ООН заявив про рішучість залишатися, попри серйозну ескалацію вздовж "блакитної лінії".