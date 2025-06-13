ЦАХАЛ: ізраїльські ВПС продовжують перехоплення іранських безпілотників
Київ • УНН
Військово-повітряні сили Ізраїлю продовжують операції з перехоплення БПЛА, які були запущені з Ірану в бік Ізраїлю. Операція відбувається в небі Близького Сходу.
Військово-повітряні сили Ізраїлю продовжують операції, щоб збивати безпілотники, запущені на Ізраїль з Ірану, повідомили в Армії оборони Ізраїлю у п'ятницю, пише УНН.
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"ВПС Ізраїлю продовжують перехоплювати БПЛА, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль", - повідомили в ЦАХАЛ у соцмережах.
Як зазначає The Times of Israel, операція триває в небі Близького Сходу.
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