ЦАХАЛ: ізраїльські ВПС продовжують перехоплення іранських безпілотників

Військово-повітряні сили Ізраїлю продовжують операції, щоб збивати безпілотники, запущені на Ізраїль з Ірану, повідомили в Армії оборони Ізраїлю у п'ятницю, пише УНН.

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"ВПС Ізраїлю продовжують перехоплювати БПЛА, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль", - повідомили в ЦАХАЛ у соцмережах.

Як зазначає The Times of Israel, операція триває в небі Близького Сходу.

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