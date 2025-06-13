ЦАХАЛ: израильские ВВС продолжают перехват иранских беспилотников

Военно-воздушные силы Израиля продолжают операции, чтобы сбивать беспилотники, запущенные на Израиль из Ирана, сообщили в Армии обороны Израиля в пятницу, пишет УНН.

Детали

"ВПС Израиля продолжают перехватывать БПЛА, запущенные из Ирана в сторону Государства Израиль", - сообщили в ЦАХАЛ в соцсетях.

Как отмечает The Times of Israel, операция продолжается в небе Ближнего Востока.

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