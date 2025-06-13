ЦАХАЛ: израильские ВВС продолжают перехват иранских беспилотников
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Израиля продолжают операции по перехвату БПЛА, которые были запущены из Ирана в сторону Израиля. Операция происходит в небе Ближнего Востока.
Военно-воздушные силы Израиля продолжают операции, чтобы сбивать беспилотники, запущенные на Израиль из Ирана, сообщили в Армии обороны Израиля в пятницу, пишет УНН.
Детали
"ВПС Израиля продолжают перехватывать БПЛА, запущенные из Ирана в сторону Государства Израиль", - сообщили в ЦАХАЛ в соцсетях.
Как отмечает The Times of Israel, операция продолжается в небе Ближнего Востока.
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