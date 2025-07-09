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Три депутати, два члени уряду, 12 суддів: за пів року ДБР передало до суду понад 4 000 справ

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Державне бюро розслідувань за перше півріччя 2025 року скерувало до суду понад 4000 обвинувальних актів. Серед 4407 фігурантів – три народні депутати, два члени Кабміну та 12 суддів.

Три депутати, два члени уряду, 12 суддів: за пів року ДБР передало до суду понад 4 000 справ

Державне бюро розслідувань розповіло про результати роботи з викриття і притягнення до відповідальності осіб, причетних до тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема корупційних правопорушень, вчинених посадовцями у поточному році. За 6 місяців працівники ДБР скерували до суду понад 4 000 обвинувальних актів, де серед фігурантів і народні депутати, і члени Кабміну. Про це УНН повідомляє зпосиланням на звіт ДБР.

Деталі

У цих провадженнях фігурують 4 407 осіб. Серед них:

  • 1 посадовець категорії «А»;
    • 3 народні депутати України;
      • 2 члени Кабінету Міністрів України;
        • 12 суддів;
          • 838 правоохоронців;
            • 26 працівників податкових органів;
              • 59 митників;
                • 70 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
                  • 80 співробітників лісової охорони;
                    • 49 рятувальників та працівників органів цивільного захисту.

                      Упродовж першого півріччя про підозру повідомлено 8 844 особам, затримано - 1 138 осіб.

                      Станом на липень 2025 року в провадженні ДБР перебуває 208 092 кримінальних провадження. 2025 року розпочато 107 805, завершено — 13 640.

                      Замість фронту відправив бійців робити ремонт у квартирі: на Одещині ДБР затримала командира військової частини30.04.25, 11:23 • 10013 переглядiв

                      Нагадаємо

                      На початку року ДБР оголосило про підозру чинного народному депутату України від партії "Батьківщина" Костянтину Бондарєву через організацію незаконного переправлення за кордон своїх знайомих. Він надсилав від свого імені листи до ДПСУ про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном.

                      Цьогоріч ДБР також повідомило про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану нардепу від "Слуги народу" Євгенію Шевченку.

                      Крім того, ДБР повідомило про підозру синові чинного народного депутата України від "ЄС" Андрія Лопушанського. Його підозрюють у заволодінні коштами однієї із селищних громад Львівської області. У результаті незаконної діяльності державі заподіяно шкоди на майже мільйон гривень.

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                      Gas TTF
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