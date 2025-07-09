Три депутата, два члена правительства, 12 судей: за полгода ГБР передало в суд более 4 000 дел

Государственное бюро расследований рассказало о результатах работы по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям, в частности коррупционным правонарушениям, совершенным должностными лицами в текущем году. За 6 месяцев сотрудники ГБР направили в суд более 4 000 обвинительных актов, где среди фигурантов и народные депутаты, и члены Кабмина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет ГБР.

Детали

В этих производствах фигурируют 4 407 человек. Среди них:

1 должностное лицо категории «А»;

3 народных депутата Украины;

2 члена Кабинета Министров Украины;

12 судей;

838 правоохранителей;

26 работников налоговых органов;

59 таможенников;

70 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

80 сотрудников лесной охраны;

49 спасателей и работников органов гражданской защиты.

В течение первого полугодия о подозрении сообщено 8 844 лицам, задержано - 1 138 человек.

По состоянию на июль 2025 года в производстве ГБР находится 208 092 уголовных производства. В 2025 году начато 107 805, завершено — 13 640.

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Напомним

В начале года ГБР объявило о подозрении действующему народному депутату Украины от партии "Батькивщина" Константину Бондареву из-за организации незаконной переправки за границу своих знакомых. Он отправлял от своего имени письма в ГПСУ о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

В этом году ГБР также сообщило о подозрении в государственной измене в условиях военного положения нардепу от "Слуги народа" Евгению Шевченко.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении сыну действующего народного депутата Украины от "ЕС" Андрея Лопушанского. Его подозревают в завладении средствами одной из поселковых общин Львовской области. В результате незаконной деятельности государству причинен ущерб на почти миллион гривен.

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