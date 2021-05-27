Труханов минулого року виділив одеським школам, садочкам і стадіонам 2% бюджета міста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Торік Одеська міська рада спрямувала понад 197 мільйонів гривень на будівництво шкіл, садочків та об’єктів спортивної інфраструктури. Про це у ході щорічного звіту перед громадою заявив очільник міста Геннадій Труханов, передає УНН.
Цитата:
"Школи, дитячі садочки, стадіони - на дані дії в 2020 році було спрямовано понад 197 млн грн. Виконувалися роботи з проектування і будівництва , капітального ремонту та реконструкції шкіл, дитячих садочків, шкільних стадіонів, спортивних майданчиків - на 57 об’єктах", - уточнив він.
Деталі
Труханов додав, що торік мерія міста зробила капітальний ремонт семи шкіл, а також відремонтувала внутрішні приміщення, утеплила та оздобила фасади у:
- дитячому садочку № 145;
- школі № 65;
- школі № 89;
- школі № 103;
- школі № 60;
- гімназії № 7;
- спеціалізованій школі № 75.
"Крім того, ми завершили капітальний ремонт шкільних стадіонів школи номер № 71", - наголосив мер Одеси.
Доповнення
Аналітичний портал "Слово і діло" вказує, що Труханов минулого року не виконав своїх обіцянок щодо шкіл та спортивної інфраструктури. Зокрема так і не збудував обіцяні школи в Суворівському районі Одеси та багатофункціональний спортивний комплекс.
Довідково
Бюджет міста Одеси у 2020 році склав понад 10 млрд грн.