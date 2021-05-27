Труханов минулого року виділив одеським школам, садочкам і стадіонам 2% бюджета міста

Цитата:

"Школи, дитячі садочки, стадіони - на дані дії в 2020 році було спрямовано понад 197 млн грн. Виконувалися роботи з проектування і будівництва , капітального ремонту та реконструкції шкіл, дитячих садочків, шкільних стадіонів, спортивних майданчиків - на 57 об’єктах", - уточнив він.

Деталі

Труханов додав, що торік мерія міста зробила капітальний ремонт семи шкіл, а також відремонтувала внутрішні приміщення, утеплила та оздобила фасади у:

- дитячому садочку № 145;

- школі № 65;

- школі № 89;

- школі № 103;

- школі № 60;

- гімназії № 7;

- спеціалізованій школі № 75.

"Крім того, ми завершили капітальний ремонт шкільних стадіонів школи номер № 71", - наголосив мер Одеси.

Доповнення

Аналітичний портал "Слово і діло" вказує, що Труханов минулого року не виконав своїх обіцянок щодо шкіл та спортивної інфраструктури. Зокрема так і не збудував обіцяні школи в Суворівському районі Одеси та багатофункціональний спортивний комплекс.

Довідково

Бюджет міста Одеси у 2020 році склав понад 10 млрд грн.