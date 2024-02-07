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Троє поранених, пошкоджені цивільні будинки та авто: на Київщині триває ліквідація наслідків ранкової атаки рф

Троє поранених, пошкоджені цивільні будинки та авто: на Київщині триває ліквідація наслідків ранкової атаки рф

Київ • УНН

 • 25967 перегляди

В результаті ранкової російської атаки В Київській області три людини отримали поранення, також були пошкоджені 58 будинків, 6 квартир, культурний центр, школа, поштове відділення та 12 автомобілів.

На Київщині в результаті ранкової атаки росіян постраждало троє людей. Окрім того, в регіоні пошкоджені будинки, квартири автівки та державні заклади. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі 

На жаль, кількість потерпілих зросла до 3 осіб. Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу 

- резюмував Кравченко.

За його словами, також збільшилася й кількість пошкоджених внаслідок падіння уламків об’єктів. Всього пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир в 5 багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 легкових авто.

Очільника КОВА пояснив, що на об’єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни.

Доповнення 

Кравченко підкреслив, що всі факти воєнних злочинів фіксуються правоохоронними органами.

Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога. Для цього об’єднуємо зусилля з представниками територіальних громад та нашими міжнародними партнерами

- підсумував очільник Київської ОВА.

Атака рф на Київ: вже відомо про 40 поранених - КМВА07.02.24, 14:33 • 62848 переглядiв

Нагадаємо

Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для задання ударів по об'єктах на території України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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