Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф
В результате утренней российской атаки в Киевской области три человека получили ранения, также были повреждены 58 домов, 6 квартир, культурный центр, школа, почтовое отделение и 12 автомобилей.
Визит путина в Турцию отложили - росСМИ
Запланированный на 12 февраля визит путина в Турцию был отложен. Впрочем, в кремле информацию не подтверждают, потому что якобы дата визита не была определена.
Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении
Должностных лиц одного из городских советов Днепропетровской области подозревают в растрате 5,4 млн грн, предназначенных для закупки модульных укрытий для школ.
В ЕС предлагают ввести санкции против ведущего Такера Карлсона, который взял интервью у путина
Европейские законодатели предложили ввести санкции против Такера Карлсона за интервью с путиным, ссылаясь на то, что пророссийские взгляды Карлсона могут нарушать политику ЕС против помощи военным преступникам.
Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе
Российские оккупанты атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы произошли в Миргородском районе, но, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Швеция выделяет почти 30 миллионов евро на проекты по энергоэффективности в Украине
Швеция выделяет 26,4 млн евро на поддержку проектов по энергоэффективности в украинских общинах через Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.
Зеленский встретился со спикером и парламентариями Народного собрания Болгарии: детали
Во время встречи Президент Зеленский поблагодарил Спикера Парламента Болгарии Росена Желязкова за активную помощь и поддержку Болгарии на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.
На Киевщине полицейские проверили учебные заведения на предмет минирования: опасности не обнаружили
Полиция проверила учебные заведения Киевской области после получения сообщений об опасности, но не обнаружила никаких мин или опасных веществ.
Бои вокруг Авдеевки - армия россии усиливает давление на севере города
Аналитики DeepState сообщают, что российские войска усиливают давление на Авдеевку с севера, продолжая штурмовые операции и пытаясь прорваться через частный сектор, чтобы получить контроль над большей территорией и ключевыми объектами, такими как автобаза.
В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"
российские оккупанты планируют открыть в оккупированном Мелитополе первый "Центр юнармейской подготовки" для обучения детей военным навыкам.