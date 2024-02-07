Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  64481 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  103586 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  141174 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  196709 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  219398 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  213867 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  242382 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249850 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  206319 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189089 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Новости по теме

Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф

В результате утренней российской атаки в Киевской области три человека получили ранения, также были повреждены 58 домов, 6 квартир, культурный центр, школа, почтовое отделение и 12 автомобилей.

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Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф

Визит путина в Турцию отложили - росСМИ

Запланированный на 12 февраля визит путина в Турцию был отложен. Впрочем, в кремле информацию не подтверждают, потому что якобы дата визита не была определена.

Новости Мира •   •  14999 просмотра
Визит путина в Турцию отложили - росСМИ

Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении

Должностных лиц одного из городских советов Днепропетровской области подозревают в растрате 5,4 млн грн, предназначенных для закупки модульных укрытий для школ.

Криминал и ЧП •   •  15587 просмотра
Разворовали 5,4 млн гривен на закупке укрытий на Днепропетровщине: чиновнице сообщили о подозрении

В ЕС предлагают ввести санкции против ведущего Такера Карлсона, который взял интервью у путина

Европейские законодатели предложили ввести санкции против Такера Карлсона за интервью с путиным, ссылаясь на то, что пророссийские взгляды Карлсона могут нарушать политику ЕС против помощи военным преступникам.

Новости Мира •   •  13680 просмотра
В ЕС предлагают ввести санкции против ведущего Такера Карлсона, который взял интервью у путина

Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе

Российские оккупанты атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы произошли в Миргородском районе, но, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе

Швеция выделяет почти 30 миллионов евро на проекты по энергоэффективности в Украине

Швеция выделяет 26,4 млн евро на поддержку проектов по энергоэффективности в украинских общинах через Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.

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Швеция выделяет почти 30 миллионов евро на проекты по энергоэффективности в Украине

Зеленский встретился со спикером и парламентариями Народного собрания Болгарии: детали

Во время встречи Президент Зеленский поблагодарил Спикера Парламента Болгарии Росена Желязкова за активную помощь и поддержку Болгарии на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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Зеленский встретился со спикером и парламентариями Народного собрания Болгарии: детали

На Киевщине полицейские проверили учебные заведения на предмет минирования: опасности не обнаружили

Полиция проверила учебные заведения Киевской области после получения сообщений об опасности, но не обнаружила никаких мин или опасных веществ.

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На Киевщине полицейские проверили учебные заведения на предмет минирования: опасности не обнаружили

Бои вокруг Авдеевки - армия россии усиливает давление на севере города

Аналитики DeepState сообщают, что российские войска усиливают давление на Авдеевку с севера, продолжая штурмовые операции и пытаясь прорваться через частный сектор, чтобы получить контроль над большей территорией и ключевыми объектами, такими как автобаза.

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Бои вокруг Авдеевки - армия россии усиливает давление на севере города

В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"

российские оккупанты планируют открыть в оккупированном Мелитополе первый "Центр юнармейской подготовки" для обучения детей военным навыкам.

Война •   •  16074 просмотра
В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"