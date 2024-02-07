Трое раненых, повреждены гражданские дома и авто: на Киевщине продолжается ликвидация последствий утренней атаки рф

На Киевщине в результате утренней атаки россиян пострадали три человека. Кроме того, в регионе повреждены дома, квартиры, машины и государственные учреждения. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

К сожалению, количество пострадавших возросло до 3 человек. Травмы незначительные: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь - резюмировал Кравченко.

По его словам, также увеличилось и количество поврежденных в результате падения обломков объектов. Всего повреждено 58 частных домов, 6 квартир в 5 многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение, 12 легковых авто.

Глава КОВА объяснил, что на объектах частично выбиты окна, посеченные двери, повреждены крыши и стены.

Дополнение

Кравченко подчеркнул, что все факты военных преступлений фиксируются правоохранительными органами.

Владельцам поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь. Для этого объединяем усилия с представителями территориальных общин и нашими международными партнерами - подытожил глава Киевской ОВА.

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Напомним,

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.