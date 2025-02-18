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Тріумфатор BAFTA, режисер Брейді Корбет не заробив на фільмі "Бруталіст" жодного долара

Тріумфатор BAFTA, режисер Брейді Корбет не заробив на фільмі "Бруталіст" жодного долара

Київ • УНН

 • 121973 перегляди

Бреді Корбет, режисер "Бруталіста", розповів, що не отримав прибутку від свого успішного фільму. Для заробітку він змушений знімати рекламні ролики в Португалії.

Режисер уточнив, що завдяки роботі над рекламним відео, які він нещодавно завершив в Португалії, Корбету вдалося "заробити хоч якісь гроші".

Передає УНН із посиланням на Hollywood Reporter та Spiegel.

Американський режисер, Брейді Корбет, який нещодавно став лауреатом премії BAFTA, заявив, що насправді не заробив грошей на своєму фільмі  "Бруталіст", що набуває все більшої популярності. Корбет, за його словами, заробляє на життя більш банальними речами. Наприклад, знімає рекламні відео. 

Я щойно зняв три рекламні ролики в Португалії. Бо ми з партнером не заробили жодного долара на останніх двох фільмах, які ми зняли

- сказав режисер у підкасті "WTF з Марком Мароном"

То був перший раз за багато років, коли йому заплатили, зазначив Корбет. 

Корбет запевнив у своєму інтерв'ю, що подібні фінансові реалії не є поодиноким випадком. Він сказав, що спілкувався з багатьма режисерами, чиї фільми були номіновані цього року. Вони, мають проблеми з частиною фінансових обов'язків, і наприклад, не в змозі заплатити за оренду.

"Це реальність", додав Корбет. 

Нагадаємо

На церемонії BAFTA 2025 фільми "Конклав" та "Бруталіст" здобули по чотири нагороди. "Конклав" отримав призи за найкращий британський фільм та найкращий фільм, а "Бруталіст" відзначився у режисерській номінації.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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