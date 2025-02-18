Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Режиссер уточнил, что благодаря работе над рекламными видео, которые он недавно завершил в Португалии, Корбету удалось «заработать хоть какие-то деньги».

Передает УНН с ссылкой на Hollywood Reporter и Spiegel.

Американский режиссер, Брэди Корбет, который недавно стал лауреатом премии BAFTA, заявил, что на самом деле не заработал денег на своем фильме «Бруталист», который приобретает все большую популярность. Корбет, по его словам, зарабатывает на жизнь более банальными вещами. Например, снимает рекламные видео.

Я только что снял три рекламных ролика в Португалии. Потому что мы с партнером не заработали ни одного доллара на последних двух фильмах, которые мы сняли - сказал режиссер в подкасте «WTF с Марком Мароном»

Это был первый раз за много лет, когда ему заплатили, отметил Корбет.

Корбет заверил в своем интервью, что подобные финансовые реалии не являются единичным случаем. Он сказал, что общался со многими режиссерами, чьи фильмы были номинированы в этом году. Они, имеют проблемы с частью финансовых обязанностей, и например, не в состоянии заплатить за аренду.

«Это реальность», добавил Корбет.

Напомним,

На церемонии BAFTA 2025 фильмы «Конклав» и «Бруталист» получили по четыре награды. «Конклав» получил призы за лучший британский фильм и лучший фильм, а „Бруталист“ отметился в режиссерской номинации.

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