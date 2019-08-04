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Третій за тиждень журналіст убитий в Мексиці

Третій за тиждень журналіст убитий в Мексиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Мексиці, в штаті Веракрус, розслідують третій випадок вбивства журналістів за тиждень, передає УНН з посиланням на The Guardian.

У Мексиці застрелили репортера Хорхе Руїса Васкеса з газети "Халапа". Убитий журналіст планував дати свідчення слідству замаху і погрози. Руїс стверджував, що за цим стоїть мер міста Актопан Пауліно Домінгес Санчес.

"Слідство з'ясує, чому заходи захисту, надані потерпілому і його сім'ї не застосовувалися", - сказав прокурор штату.

Відомо, що раніше місцева влада запропонували Руїсу і його сім'ї державну охорону.

"Ми засуджуємо це боягузливе вбивство репортера з місцевого магазину Хорхе Руїса. Його вбивство не залишиться безкарним", - написав у Twitter Губернатор Веракруса Куітлахуак Гарсія.

За даними Комісії із захисту журналістів (CEAPP), число убитих мексиканських журналістів в цьому році досягло 10 осіб, троє з них - протягом останнього тижня.

Як повідомляв УНН, в Україні суд відпустив під домашній арешт фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнко.

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