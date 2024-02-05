"Треба відповідати на активність ворога": Ігнат про рішення Польщі активізувати військову авіацію вздовж кордону з росією та білоруссю
Київ • УНН
Речник повітряних сил вважає, що Польща має реагувати на потенційну незаплановану ворожу військову активність в регіоні, і тому випустила навігаційне попередження для цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію своєї військової авіації вздовж кордону з росією та білоруссю.
Рішення Польщі щодо активізації військової авіації країни вздовж кордону з росією та білоруссю є логічним, з огляду на активність ворога. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє кореспондент УНН.
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Він наголосив, що не бачить нічого дивного у рішенні Польщі щодо навігаційного попередження, адже це може пояснюватися активністю з боку кордону рф, у тому числі в калінінградській області.
Коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія. Згадаємо, що російська авіація також є у калінінградській області. Наразі немає даних про велику активність там. Зараз взагалі карта фактично чиста від повітряних цілей, але російська авіація може бути будь-де
Речник також додав, що польські війська часто піднімають в небо літаки під час повітряних тривог, щоб захистити свої кордони.
Якщо є ворожа активність, треба реагувати та відповідати. А для поляків, безумовно, росія є таким самим ворогом, яким є і для нас
Нагадаємо
У Польщі видали навігаційне попередження для цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації країни через можливість "незапланованої військової діяльності" вздовж кордону з росією та білоруссю.
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