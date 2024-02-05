"Треба відповідати на активність ворога": Ігнат про рішення Польщі активізувати військову авіацію вздовж кордону з росією та білоруссю

ukenru
19:41 • 39754 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91620 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113521 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115569 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230333 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156045 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146649 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132750 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121698 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53072 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46547 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40133 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48006 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42821 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230333 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384969 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440263 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448650 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113521 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130410 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124609 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98492 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107739 перегляди
Актуальне
"Треба відповідати на активність ворога": Ігнат про рішення Польщі активізувати військову авіацію вздовж кордону з росією та білоруссю

"Треба відповідати на активність ворога": Ігнат про рішення Польщі активізувати військову авіацію вздовж кордону з росією та білоруссю

Київ • УНН

 • 20356 перегляди

Речник повітряних сил вважає, що Польща має реагувати на потенційну незаплановану ворожу військову активність в регіоні, і тому випустила навігаційне попередження для цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію своєї військової авіації вздовж кордону з росією та білоруссю.

Рішення Польщі щодо активізації військової авіації країни вздовж кордону з росією та білоруссю є логічним, з огляду на активність ворога. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Він наголосив, що не бачить нічого дивного у рішенні Польщі щодо навігаційного попередження, адже це може пояснюватися активністю з боку кордону рф, у тому числі в калінінградській області.

Коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія. Згадаємо, що російська авіація також є у калінінградській області. Наразі немає даних про велику активність там. Зараз взагалі карта фактично чиста від повітряних цілей, але російська авіація може бути будь-де

- сказав Ігнат.

Речник також додав, що польські війська часто піднімають в небо літаки під час повітряних тривог, щоб захистити свої кордони.

Якщо є ворожа активність, треба реагувати та відповідати. А для поляків, безумовно, росія є таким самим ворогом, яким є і для нас

- резюмував Ігнат.

Нагадаємо

У Польщі видали навігаційне попередження для цивільних користувачів повітряного простору про можливу активізацію військової авіації країни через можливість "незапланованої військової діяльності" вздовж кордону з росією та білоруссю.

Голова дипломатії ЄС у Варшаві: обговорить пріоритети зовнішньої і безпекової політики "від України до Близького Сходу"05.02.24, 12:09 • 23771 перегляд

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
yurii-ihnatЮрій Ігнат
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64