"Треба відповідати на активність ворога": Ігнат про рішення Польщі активізувати військову авіацію вздовж кордону з росією та білоруссю

Рішення Польщі щодо активізації військової авіації країни вздовж кордону з росією та білоруссю є логічним, з огляду на активність ворога. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє кореспондент УНН.

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Він наголосив, що не бачить нічого дивного у рішенні Польщі щодо навігаційного попередження, адже це може пояснюватися активністю з боку кордону рф, у тому числі в калінінградській області.

Коли є якась активність по той бік кордону, відповідно має бути протидія. Згадаємо, що російська авіація також є у калінінградській області. Наразі немає даних про велику активність там. Зараз взагалі карта фактично чиста від повітряних цілей, але російська авіація може бути будь-де