"Надо отвечать на активность врага": Игнат о решении Польши активизировать военную авиацию вдоль границы с россией и беларусью

Решение Польши по активизации военной авиации страны вдоль границы с россией и беларусью является логичным, учитывая активность врага. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Он отметил, что не видит ничего удивительного в решении Польши относительно навигационного предупреждения, ведь это может объясняться активностью со стороны границы рф, в том числе в калининградской области.

Когда есть какая-то активность по ту сторону границы, соответственно должно быть противодействие. Вспомним, что российская авиация также есть в калининградской области. Пока нет данных о большой активности там. Сейчас вообще карта фактически чистая от воздушных целей, но российская авиация может быть где угодно - сказал Игнат.

Спикер также добавил, что польские войска часто поднимают в небо самолеты во время воздушных тревог, чтобы защитить свои границы.

Если есть враждебная активность, надо реагировать и отвечать. А для поляков, безусловно, россия является таким же врагом, каким является и для нас - резюмировал Игнат.

Напомним,

В Польше выдали навигационное предупреждение для гражданских пользователей воздушного пространства о возможной активизации военной авиации страны из-за возможности "незапланированной военной деятельности" вдоль границы с россией и беларусью.

Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"