"Треба припинити це свавілля": Трамп запровадив у США обов'язкову смертну кару за вбивство поліцейських
Київ • УНН
Дональд Трамп запровадив обов'язкову смертну кару для осіб, які вбивають поліцейських у США. Він повідомив, що вже підписав виконавчий указ, котрий вводить обов'язкову смертну кару "будь-кому, хто вбиває поліцейського".
Президент США Дональд Трамп запровадив смертну кару за вбивство поліцейських. Про це він повідомив під час виступу у Конгресі, повідомляє УНН.
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Глава Білого дому навів приклад з убивством у Нью-Йорку 31-річного офіцера поліції Джонатана Діллера у Нью-Йорку.
Неймовірно чудова особистість та чудовий офіцер поліції був застрелений на Лонг Айленді. ... Його холоднокровні вбивці намагаються довести свою невинуватість. Нам треба припинити це свавілля
Він повідомив, що вже підписав виконавчий указ, котрий вводить обов'язкову смертну кару "будь-кому, хто вбиває поліцейського".
"І це я хочу зробити постійним законом. Я також пропоную новий законопроект з приводу рецидивістів, для того, щоб підвищити захист офіцерів поліції США, щоб вони робили свою роботу без страху, що їхнє життя буде зруйноване", - розповів президент США.
Нагадаємо
Понад десять конгресменів-демократів залишили залу засідань на знак протесту під час промови Дональда Трампа. Протестувальники були в футболках "Опір" та тримали плакати з написом "Це брехня!".
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