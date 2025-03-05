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"Треба припинити це свавілля": Трамп запровадив у США обов'язкову смертну кару за вбивство поліцейських

Київ • УНН

 • 27863 перегляди

Дональд Трамп запровадив обов'язкову смертну кару для осіб, які вбивають поліцейських у США. Він повідомив, що вже підписав виконавчий указ, котрий вводить обов'язкову смертну кару "будь-кому, хто вбиває поліцейського".

"Треба припинити це свавілля": Трамп запровадив у США обов'язкову смертну кару за вбивство поліцейських

Президент США Дональд Трамп запровадив смертну кару за вбивство поліцейських. Про це він повідомив під час виступу у Конгресі, повідомляє УНН.

Деталі

Глава Білого дому навів приклад з убивством у Нью-Йорку 31-річного офіцера поліції Джонатана Діллера у Нью-Йорку.

Неймовірно чудова особистість та чудовий офіцер поліції був застрелений на Лонг Айленді. ... Його холоднокровні вбивці намагаються довести свою невинуватість. Нам треба припинити це свавілля

- сказав Трамп.

Він повідомив, що вже підписав виконавчий указ, котрий вводить обов'язкову смертну кару "будь-кому, хто вбиває поліцейського".

"І це я хочу зробити постійним законом. Я також пропоную новий законопроект з приводу рецидивістів, для того, щоб підвищити захист офіцерів поліції США, щоб вони робили свою роботу без страху, що їхнє життя буде зруйноване", - розповів президент США.

Нагадаємо

Понад десять конгресменів-демократів залишили залу засідань на знак протесту під час промови Дональда Трампа. Протестувальники були в футболках "Опір" та тримали плакати з написом "Це брехня!".

"Йому це не було потрібно": Трамп представив Ілона Маска в якості голови Департаменту ефективності уряду США05.03.25, 05:06 • 37399 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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