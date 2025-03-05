"Необходимо прекратить это беззаконие": Трамп ввел в США обязательную смертную казнь за убийство полицейских
Киев • УНН
Дональд Трамп ввел обязательную смертную казнь для лиц, убивающих полицейских в США. Он сообщил, что уже подписал исполнительный указ, который вводит обязательную смертную казнь "для любого, кто убивает полицейского".
Президент США Дональд Трамп ввел смертную казнь за убийство полицейских. Об этом он сообщил во время выступления в Конгрессе, сообщает УНН.
Детали
Глава Белого дома привел пример с убийством 31-летнего офицера полиции Джонатана Диллера в Нью-Йорке.
Невероятно замечательная личность и отличный офицер полиции был застрелен на Лонг-Айленде. ... Его хладнокровные убийцы пытаются доказать свою невиновность. Нам нужно прекратить это беззаконие
Он сообщил, что уже подписал исполнительный указ, который вводит обязательную смертную казнь "для любого, кто убивает полицейского".
"И это я хочу сделать постоянным законом. Я также предлагаю новый законопроект о рецидивистах, чтобы повысить защиту офицеров полиции США, чтобы они могли выполнять свою работу без страха, что их жизнь будет разрушена", - рассказал президент США.
Напомним
Более десяти конгрессменов-демократов покинули зал заседаний в знак протеста во время речи Дональда Трампа. Протестующие были в футболках "Сопротивление" и держали плакаты с надписью "Это ложь!".
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