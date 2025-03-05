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"Необходимо прекратить это беззаконие": Трамп ввел в США обязательную смертную казнь за убийство полицейских

Киев • УНН

 • 27854 просмотра

Дональд Трамп ввел обязательную смертную казнь для лиц, убивающих полицейских в США. Он сообщил, что уже подписал исполнительный указ, который вводит обязательную смертную казнь "для любого, кто убивает полицейского".

"Необходимо прекратить это беззаконие": Трамп ввел в США обязательную смертную казнь за убийство полицейских

Президент США Дональд Трамп ввел смертную казнь за убийство полицейских. Об этом он сообщил во время выступления в Конгрессе, сообщает УНН.

Детали

Глава Белого дома привел пример с убийством 31-летнего офицера полиции Джонатана Диллера в Нью-Йорке.

Невероятно замечательная личность и отличный офицер полиции был застрелен на Лонг-Айленде. ... Его хладнокровные убийцы пытаются доказать свою невиновность. Нам нужно прекратить это беззаконие

- сказал Трамп.

Он сообщил, что уже подписал исполнительный указ, который вводит обязательную смертную казнь "для любого, кто убивает полицейского".

"И это я хочу сделать постоянным законом. Я также предлагаю новый законопроект о рецидивистах, чтобы повысить защиту офицеров полиции США, чтобы они могли выполнять свою работу без страха, что их жизнь будет разрушена", - рассказал президент США.

Напомним

Более десяти конгрессменов-демократов покинули зал заседаний в знак протеста во время речи Дональда Трампа. Протестующие были в футболках "Сопротивление" и держали плакаты с надписью "Это ложь!".

"Ему это не было нужно": Трамп представил Илона Маска в качестве главы Департамента эффективности правительства США05.03.25, 05:06 • 37394 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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