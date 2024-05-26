Трампа освистали на з’їзді Лібертаріанської партії
Київ • УНН
Трамп запропонував підтримати його кандидатуру на з'їзді Лібертаріанської партії, але учасники освистали його.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у суботу, 25 травня, виступив на конвенції Лібертаріанської партії. Під час промови він запропонував підтримати його кандидатуру. У відповідь учасники з'їзду його освистали, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Я думаю, ви маєте номінувати мене або принаймні проголосувати за мене, тоді ми виграємо разом. Я вам обіцяю, що в моєму кабінеті буде лібертаріанець, що на вищих посадах будуть лібертаріанці. Або ви можете і далі набирати свої 3%. Ні, пора стати переможцями
Трамп сказав, що він "лібертаріанець, навіть не намагаючись ним бути", і його ще раз освистали.
Доповнення
Reuters вказує, що поява кандидата від республіканців на з'їзді іншої партії сама собою є незвичною.
Як пише видання, найімовірніше, це свідчення того, наскільки серйозно його кампанія сприймає загрозу від третього кандидата Роберта Кеннеді-молодшого.
Контекст
У 2020 році лібертаріанці отримали на виборах у США 1,2%, або близько 1,8 млн голосів, але результат цьогорічних виборів можуть визначити всього кілька штатів, де різниця між Трампом і Байденом вимірюється у десятках тисяч голосів. Тому підтримка лібертаріанців так важлива для Трампа.
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