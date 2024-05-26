Трампа освистали на з’їзді Лібертаріанської партії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у суботу, 25 травня, виступив на конвенції Лібертаріанської партії. Під час промови він запропонував підтримати його кандидатуру. У відповідь учасники з'їзду його освистали, пише Reuters, передає УНН.

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Я думаю, ви маєте номінувати мене або принаймні проголосувати за мене, тоді ми виграємо разом. Я вам обіцяю, що в моєму кабінеті буде лібертаріанець, що на вищих посадах будуть лібертаріанці. Або ви можете і далі набирати свої 3%. Ні, пора стати переможцями