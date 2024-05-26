Трампа освистали на съезде Либертарианской партии

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в субботу, 25 мая, выступил на конвенции Либертарианской партии. Во время речи он предложил поддержать его кандидатуру. В ответ участники съезда его освистали, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Я думаю, вы должны номинировать меня или хотя бы проголосовать за меня, тогда мы выиграем вместе. Я вам обещаю, что в моем кабинете будет либертарианец, что на высших должностях будут либертарианцы. Или вы можете и дальше набирать свои 3%. Нет, пора стать победителями сказал Трамп во время своего выступления, которое встретили смесью аплодисментов и насмешек.

Трамп сказал, что он "либертарианец, даже не пытаясь им быть", и его еще раз освистали.

Дополнение

Reuters указывает, что появление кандидата от республиканцев на съезде другой партии само по себе является необычным.

Как пишет издание, скорее всего, это свидетельство того, насколько серьезно его кампания воспринимает угрозу от третьего кандидата Роберта Кеннеди-младшего.

Контекст

В 2020 году либертарианцы получили на выборах в США 1,2%, или около 1,8 млн голосов, но результат нынешних выборов могут определить всего несколько штатов, где разница между Трампом и Байденом измеряется в десятках тысяч голосов. Поэтому поддержка либертарианцев так важна для Трампа.

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