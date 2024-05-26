Трампа освистали на съезде Либертарианской партии

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Ночная атака рф: в Хмельницкой области сбили 6 БпЛА и 1 ракету
Во время ночной атаки российских войск в Хмельницкой области украинские силы противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников и 1 ракету.
россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумщины
Россияне 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 86 взрывов во многих населенных пунктах.
Четыре человека ранены в результате вражеских обстрелов на Херсонщине
Российские военные обстреляли 14 населенных пунктов в Херсонской области, повредив критически важную инфраструктуру, 11 частных домов, склад и частный автомобиль, 4 человека получили ранения.
В Черном море Россия держит три военных корабля
По данным ВМС Украины, по состоянию на 26 мая в Черном море находятся три военных корабля России.
Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 11 "шахедов"
Украинская система противовоздушной обороны сбила 11 «шахедов» над Днепропетровской областью ночью, причем беспилотники были уничтожены в разных районах.
Удар по Эпицентру: количество погибших возросло до 12
12 человек погибли и 43 получили ранения в результате вражеского авиаудара по гипермаркету в Харькове, в то время как другой удар в центре города унес жизни 25 человек, в том числе 14-летнего мальчика, и ранил 68 гражданских лиц.
Воздушные Силы сбили 12 из 14 ракет и 31 ударный БПЛА
Во время ночного авиаудара украинские Воздушные силы сбили 12 из 14 российских ракет и 31 ударный БПЛА в 9 областях Украины.
Еще плюс 1110 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 501 190 человек личного состава и 7662 танков.
Оккупанты 426 раз ударили по Запорожской области
За один день российские войска совершили 426 атак на 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая 149 ударов с беспилотников, 24 ракетных обстрела и 253 артиллерийских удара, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.