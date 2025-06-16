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Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом на полях саміту G7

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Президент США провів зустріч з канцлером Німеччини на полях саміту G7 у Канаді. Також, Трамп планував переговори з прем’єр-міністром Канади та Великої Британії.

Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом на полях саміту G7

Президент США Дональд Трамп зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту G7 у Канаді, передає УНН.

Деталі

Фото зустрічі лідерів Німеччини та США оприлюднила помічниця Трампа із комунікацій Марго Мартін.

Додамо

Президент США Дональд Трамп планував провести коротку зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у кулуарах саміту G7. Ця зустріч не була офіційно анонсована Білим домом.

Раніше Трамп провів переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а пізніше очікується його коротка бесіда з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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