Трамп зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом на полях саміту G7

Президент США Дональд Трамп зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту G7 у Канаді, передає УНН.

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Фото зустрічі лідерів Німеччини та США оприлюднила помічниця Трампа із комунікацій Марго Мартін.

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Президент США Дональд Трамп планував провести коротку зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у кулуарах саміту G7. Ця зустріч не була офіційно анонсована Білим домом.

Раніше Трамп провів переговори з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а пізніше очікується його коротка бесіда з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.